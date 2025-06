„Die Pfefferkörner“: Das wurde aus den ARD-Darstellern

Seit 1999 sind „Die Pfefferkörner“ in Hamburg auf Verbrecherjagd. Die Nachwuchs-Detektive lösten in über 15 Staffeln knifflige Fälle. Doch was machen die ARD-Stars der ersten Generation heute?

Jana, alias Anna-Elena Herzog, hat der Schauspielerei den Rücken gekehrt. Nach erfolgreichen Jahren mit ihrem Modelabel „Küstenmädchen“, das 2012 einen Sonderpreis beim Kieler GründerCup erhielt, lebt sie heute zurückgezogen und fernab der Öffentlichkeit.

ARD: Pfefferkörner-Stars plötzlich undercover

Fiete, gespielt von Julian Paeth (38), bleibt der Schauspielerei treu. Nach seinem Erfolg bei den „Pfefferkörnern“ war er in Serien wie „SOKO Köln“ und „Der Landarzt“ aktiv. Optisch kaum verändert, begeistert er weiterhin seine Fans.

Natascha, gespielt von Vijessna Ferkic (38), verließ die Serie nach der ersten Staffel. Ihre Rolle lebte in „Krimi.de“ weiter. Ferkic ergatterte eine Nebenrolle im oscarprämierten Film „Der Vorleser“ und lebt heute in den USA als Künstlerin und spirituelle Begleiterin.

Cem, alias Ihsan Ay (37), zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Nach kleinen Rollen in TV-Produktionen verschwand er von der Bildfläche. 2014 kehrte er kurz für das 15-jährige Jubiläum der „Pfefferkörner“ zurück.

Vivi, gespielt von Aglaja Brix (34), war das Nesthäkchen und Herz der Gruppe. Heute ist sie Model, DJ und Umweltschützerin. Sie setzte sich aktiv für eine bessere Welt ein und blieb der Serie länger treu als ihre Kollegen. Nach einem Grafikdesign-Studium arbeitet sie als Fotografin.

Wer Sehnsucht nach den Pfefferkörner und ihren Abenteuern bekommt, kann jederzeit in der ARD-Mediathek alte sowie neuere Folgen nachschauen.

