„The Voice of Germany“: Mark Forster deutlich – SIE steht jetzt über allem

„The Voice of Germany“ ist wieder da! Endlich. Mit neuer Jury ist am Donnerstagabend bei ProSieben die elfte Staffel gestartet.

Dabei haben ProSieben und Sat.1 ihrer Musikshow eine ordentliche Frischzellenkur verpasst. So verabschiedeten sich die „The Voice of Germany“-Juroren Samu Haber, Rea Garvey, Yvonne Catterfeld und „Silbermond“-Frontfrau Stefanie Kloß und machten Platz für ganz neue Coaches.

Mark Forster ist auch in diesem Jahr wieder bei „The Voice of Germany“ dabei und macht eine Ansage. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

„The Voice of Germany“: SIE steht für Mark Forster über allem

Mit dabei sind in diesem Jahr Nico Santos, Sarah Connor, Johannes Oerding und Mark Forster. Letzterer freut sich schon wie Bolle auf seine Rolle als Teamleiter.

„Wir waren lange weg. Jetzt sind wir zurück“, jubelt das „The Voice“-Urgestein. Und weiter: „In diesem Jahr steht Musik über allem.“

Das ist Mark Forster:

Mark Cwiertnia wurde am 11. Januar 1983 in Kaiserslautern als geboren

Seine Mutter stammt aus Polen und nennt ihn Marek

Im Jahr 2012 veröffentlichte er seine erste Single „Auf dem Weg“ und sein Debütalbum „Karton“

Ein Jahr später sang er den Refrain in Sidos „Einer dieser Steine“

Im gleichen Jahr schaffte er den Durchbruch mit „Au revoir“

Seit 2017 ist er Coach bei „The Voice of Germany“

Bei „The Voice Kids“ saß er neben Lena Meyer-Landrut in der Jury

In der Vox-Show „Sing meinen Song” überraschte Mark Forster Gesangs-Kollegin Lena mit einer Interpreattion ihres Hits „Satellite”

Auf Instagram meldet sich der Sänger regelmäßig und gibt hier vorallem Neuigkeiten zu seiner Musik bekannt

„The Voice hat die Talente, die Liveband, die Coaches. Eben Musik, Musik, Musik“, schwärmt der Mann, der bereits seit Staffel Sieben ununterbrochen auf dem roten „The Voice“-Stuhl sitzt.

„The Voice of Germany“: Fans feiern vor Staffelstart – „Mark ist einfach THE VOICE“

Klar, dass er schon jetzt der Liebling der Zuschauer ist. „Mark ist einfach THE VOICE“, schreibt ein Fan treffend bei Instagram. Und ein anderer ergänzt: „The Voice ohne Mark ist nicht mehr The Voice.“

Wir sind gespannt, ob sich Mark Forster die besten Talente schnappen kann. Denn eines hat der sympathische Pfälzer bislang noch nicht geschafft: Mit seinem Kandidaten oder seiner Kandidatin „The Voice of Germany“ zu gewinnen.

