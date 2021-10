Mark Forster meldet sich mit trauriger Nachricht – „Es ist einfach noch nicht ganz so weit“

Sänger Mark Forster hatte sich so darauf gefreut. Jetzt musste sich der „The Voice Kids”-Star mit einer traurigen Nachricht bei seinen Fans melden.

Anders als geplant, kann Mark Forsters Clubtour nicht stattfinden. Auf seinem Social-Media-Kandal informierte der Sänger jetzt seine Anhänger und machte die Absage öffentlich.

Mark Forster, hier im November 2011, musste seinen Fans jetzt eine traurige Nachricht überbringen. Foto: IMAGO / Stefan Schmidbauer

Mark Forster muss seine langersehnte Clubtour absagen –„Muss echt aufpassen“

Eigentlich war die Club Tour von Mark Forster schon für 2020 geplant, doch Corona machte dem 38-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. Ende Oktober sollte es mit dem Konzert in Wilhelmshaven endlich losgehen, doch daraus wird wieder nichts.

„Mann. Die Clubtour muss wieder verschoben werden. Ich muss echt aufpassen, dass man nicht zu sehr merkt, wie enttäuscht ich bin. Wir können unsere wunderschöne Clubtour immer noch nicht so durchführen, wie wir das wollen und wie wir das wünschen“, teilte er seinen Fans bei Instagram mit.

Das ist Mark Forster:

Mark Cwiertnia wurde am 11. Januar 1983 in Kaiserslautern als geboren

Seine Mutter stammt aus Polen und nennt ihn Marek

Im Jahr 2012 veröffentlichte er seine erste Single „Auf dem Weg“ und sein Debütalbum „Karton“

Ein Jahr später sang er den Refrain in Sidos „Einer dieser Steine“

Im gleichen Jahr schaffte er den Durchbruch mit „Au revoir“

Seit 2017 ist er Coach bei „The Voice of Germany“

Bei „The Voice Kids“ saß er neben Lena Meyer-Landrut in der Jury

In der Vox-Show „Sing meinen Song” überraschte Mark Forster Gesangs-Kollegin Lena mit einer Interpreattion ihres Hits „Satellite”

Auf Instagram meldet sich der Sänger regelmäßig und gibt hier vorallem Neuigkeiten zu seiner Musik bekannt

Er habe sehr gehofft, dass es dieses Mal klappt. „Es ist einfach noch nicht ganz so weit“, so Forster, der schreibt: „Aber ich glaube fest daran, dass es nächstes Jahr endlich losgeht. Ich, meine Band und mein ganzes Team freuen uns unendlich auf Konzerte und vor allem auf euch.“

Der Zeit ohne Konzerte kann er aber auch etwas Positives abgewinnen „Das Musketiere Album wäre so gar nicht entstanden. Ich habe viel Quatsch im Internet gemacht (by the way: DM Dienstag geht bald weiter) und natürlich startet sehr bald eine wirklich gute Staffel The Voice of Germany“, meint Mark Forster.

Mark Forster muss eine bittere Nachricht verkraften. Foto: imago/STAR-MEDIA

Mark Forster kündigt Ersatztermine an

So richtig tröstet ihn das aber nicht darüber hinweg. „Aber ich kann’s nicht anders sagen: Ein richtig großer Teil fehlt ohne die Konzerte. Gibt keinen Ersatz dafür“, schreibt Mark Forster.

Die gute Nachricht: Alle Konzerte werden 2022 nachgeholt, für jede Show wurde ein Ersatztermin gefunden.

Ab dem 07. Oktober ist Mark Forster nun aber erstmal im TV zu sehen. Dann startet die neue Staffel „The Voice of Germany“ bei ProSieben und Sat.1.

