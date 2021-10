„Das Sommerhaus der Stars“: Michelle macht Mike klare Ansage – „Nie wieder“

Es ist gerade mal Tag drei im „Sommerhaus der Stars“ und schon fliegen die Fetzen. Im Fokus der Streitigkeiten – Mike Cees und seine Partnerin Michelle Monballijn.

Der 33-Jährige kann sich einfach nicht entspannen und wird in der RTL-Show regelrecht zum Pulverfass. Auslöser für die anhaltenden Spannungen zwischen den beiden ist die vermeintlich fehlende Nähe. Geht es nach Mike geht die Schauspielerin im RTL-„Sommerhaus der Stars“ auf Distanz.

„Das Sommerhaus der Stars”: Mike Cees stellt Michelle unter dauerhafte Beobachtung

Kein Wunder, dass die 42-Jährige von Mike langsam genug hat – während bei den anderen Pärchen weitestgehend Harmonie herrscht, kann der 33-Jährige einfach nicht loslassen. Die Beziehung der beiden wirkt auf Außenstehende toxisch.

-------------------------------------

Das ist „Das Sommerhaus der Stars“:

„Das Sommerhaus der Stars“ läuft seit 2016 bei RTL

Im „Sommerhaus der Stars“ wird die Beziehung von Promi-Paaren auf die Probe gestellt

Am Ende der Show wartet auf die Gewinner eine Siegprämie von 50.000 Euro

2020 holten sich die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens den Sieg

Die diesjährigen Kandidaten sind unter anderem Mola Adebisi, Jana Pallaske, Lars Steinhöfel, Almklausi, Stephan Jerkel und Peggy Jerofke

Auch Transgender Model Ben Melzer, der es als erstes Trans-Model auf das Cover der Mens Health geschafft hat, ist mit dabei

-------------------------------------

Wo auch immer Michelle hingeht, Mike kommt mit. Selbst als sich die 43-Jährige kurz im Bad waschen will, trudelt wenig später Mike ein.

RTL: „Das Sommerhaus der Stars”-Kandidat Mike platzt ständig in Michelles Gespräche

Auch den anderen Kandidaten ist Mikes Verhalten bereits aufgefallen. Sie suchen das klärende Gespräch mit Michelle.

Während die Schauspielerin endlich mal ihren Emotionen freien Lauf lassen kann, kommt Mike ins Zimmer und schiebt ihr ihren abgelegten Ehering zu. Eine Aktion, über die die anderen nur den Kopf schütteln können.

Mike Cees flippt im „Sommerhaus der Stars” aus

Doch damit nicht genug. Statt seine Partnerin bei ihrer Unterhaltung alleine zu lassen, kommt Mike immer wieder zurück und stellt der 42-Jährigen vermeintlich wichtige Fragen.

+++ „Das Sommerhaus der Stars“: Macho-Allüren bei „Goodbye Deutschland“-Star Steff – DARÜBER kann seine Frau überhaupt nicht lachen+++

Dann eskaliert die Situation. Als Michelle, noch ins Gespräch vertieft, auf seine Aufforderung zum Frühstück zu kommen antwortet: „Ich versuche gerade etwas zu klären“, flippt Mike aus. Der 33-Jährige sagt: „Ja ne, wir essen zusammen!“

Michelle Monballijn macht Partner Mike im „Sommerhaus der Stars” eine Ansage

Als Michelle dann wenig später zum gemeinsamen Frühstück erscheint, spricht sie endlich Klartext und macht Mike diese Ansage: „Ich gebe dir die Aufmerksamkeit, die du brauchst. Du lässt mich jetzt mal machen“.

-------------------------------------

Mehr zu RTL:

Dschungelcamp 2022: RTL gibt neue Details preis – DAS ist dieses Mal anders

RTL-„Sommerhaus der Stars“: Bei DIESEM Pärchen gibt es schon vor dem Einzug Zoff

RTL lässt Bombe platzen: Und präsentiert eine riesige Überraschung

-------------------------------------

Dann wird die Schauspielerin nochmal deutlich und sagt: „Und ich will nie wieder hören, dass ich dir Liebe entziehe. Nie wieder“. Das hat gesessen. Ob damit endgültig die Wogen zwischen den beiden geglättet sind, erfahren die Zuschauer am Donnerstagabend um 20.15 Uhr auf RTL und in der Mediathek bei TV NOW.

Mit welchen unheimlichen Szenen Mike schon am Tag zuvor für Schlagzeilen sorgte, erfährst du hier.