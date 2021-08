Mark Forster dreht im Netz durch: „Macht mich richtig sauer gerade“ – SIE ist der Grund

Mark Forster hat eigentlich immer ein Lächeln im Gesicht. So aufgebracht erleben wir den Sänger eigentlich nur bei „The Voice of Germany“. Doch mitten in einer Web-Show, in der der Sänger zu Gast gewesen ist, rastet er plötzlich aus.

Als ein bestimmter Name fällt, verliert Mark Forster endgültig die Beherrschung.

Mark Forster im Musikquiz: Bei diesem Song muss er passen

Dabei handelt es sich bei dem Auftritt von Mark Forster im „World Wide Wohnzimmer“ um ein lustiges Musikquiz. Gemeinsam mit Gastgeber Dennis Wolter und Kandidat Thomas Söpper muss der „Übermorgen“-Sänger Lieder erraten.

So aufgebracht erleben wir Mark Forster selten. (Archivbild) Foto: imago/Hoffmann

Während Mark Forster die klassischen Radio-Charts erkennt, sammelt Dennis Punkte mit außergewöhnlicheren Hits wie „Hundi“ von Alexander Marcus oder dem „Passenger“-Cover von David Hasselhoff.

Als dann die Stimme einer bekannten deutschen Sängerin erklingt, haut Dennis blitzschnell auf den roten Buzzer und loggt ein: „Helene Fischer, 'Ich will immer wieder dieses Fieber spüren'.“

----------------------------------------

Das ist Mark Forster:

Mark Cwiertnia wurde am 11. Januar 1983 in Kaiserslautern als geboren

Seine Mutter stammt aus Polen und nennt ihn Marek

Im Jahr 2012 veröffentlichte er seine erste Single „Auf dem Weg“ und sein Debütalbum „Karton“

Ein Jahr später sang er den Refrain in Sidos „Einer dieser Steine“

Im gleichen Jahr schaffte er den Durchbruch mit „Au revoir“

Seit 2017 ist er Coach bei „The Voice of Germany“

Bei „The Voice Kids“ saß er neben Lena Meyer-Landrut in der Jury

----------------------------------------

Mark Forster teilt gegen Helene-Fischer-Fan aus: „Du musst Hornhaut an den Ohren haben!“

Und damit liegt YouTube-Star Dennis goldrichtig! Mark Forster hält sich nur fassungslos die Hände vor sein Gesicht. „Dein Musikgeschmack macht mich richtig sauer gerade. Du musst ja Hornhaut an den Ohren haben!“, platzt es schließlich aus Mark.

Dennoch muss sich der 38-Jährige eingestehen, dass Helene Fischer eine talentierte Musikerin ist. Schließlich stand Mark Forster schon selbst einmal mit der Schlagerkönigin auf einer Bühne.

Mark Forster bei der Aufzeichnung der „Helene Fischer Show“. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

„Ist wirklich eine ganz bezaubernde Person“, verrät er in der Web-Show. Mit Schlagermusik scheint Mark aber trotzdem nicht viel an der Kappe zu haben.

----------------------------------------

----------------------------------------

Mark Forster flippt in Sendung aus: „Willst du mich verarschen?!“

Als der finale Song im Musikquiz dann über Sieg und Niederlage entscheidet, wird es nochmal richtig ungemütlich. Mark Forster erkennt das Lied zwar, doch loggt nicht den korrekten Titel ein. Erst nachdem die Zeit abgelaufen ist, nennt er die richtige Antwort. Dennis nutzt die Gelegenheit, gibt den vorgesagten Titel an und gewinnt damit das Spiel.

Da platzt es aus Mark: „Willst du mich verarschen?! Moment! Nein, nein, nein. Dennis, das macht dich hässlich!“ Aus Fairnessgründen hängen die Show-Produzenten noch ein Lied dran, doch auch dieses erkennt Dennis als erster. Da muss sich selbst ein Musikexperte wie Mark Forster geschlagen geben.

