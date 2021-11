„The Voice”-Juror Nico Santos passiert Panne beim Dreh – „Hab's verbockt“

Die Kandidaten von „The Voice of Germany“ nähern sich langsam den Live-Shows. Es bleibt weiterhin spannend und die Frage, wer wird „The Voice of Germany“ 2021 ist noch längst nicht geklärt. Auf dem Weg zum Sieg helfen ihnen die Coaches.

Seit der neunten Staffel sitzt auch Sänger Nico Santos in der „The Voice“-Jury. Die Abläufe der Show sollte er langsam kennen. Ein Backstage-Video vom Set bestätigt jetzt allerdings das Gegenteil.

Nico Santos, hier im August 2019, ist einer der Coaches bei „The Voice of Germany“. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen

„The Voice“-Juror Nico Santos passiert Panne am Show-Set

Hier erklärt der Sänger: „Wir sind schon zu spät dran und dann hab ich ein bisschen Quatsch gemacht.“. Dann wird klar, was „The Voice”-Coach Nico Santos gemacht hat.

Bei einem Soundcheck stellte sich Nico einfach spontan selbst ans Mikro. Einfach nur ein paar Zeilen singen wollte er aber nicht. Stattdessen legte der 28-Jährige gleich mal einen flotten Auftritt hin.

Die „The Voice of Germany“-Coaches sind in diesem Jahr Sarah Connor, Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos. Foto: picture alliance/dpa/ProSieben | Andre Kowalski

„The Voice”-Coach Nico Santos verärgert Produktions-Team

Dabei griff er nicht nur zu einem, sondern gleich zwei Mikros und schmetterte beherzt drauf los. Als er die Bühne verließ, kommentierte ein Produktions-Mitglied die Gesangseinlage.

Statt Applaus gab's aber diesen Kommentar: „Ich weiß, es ist mit Nico durchgegangen, aber jetzt brauchen wir sieben Minuten, weil wir jetzt auch diese Mikrofone desinfizieren müssen.“.

„The Voice”: Nico Santos entschuldigt sich nach Gesangseinlage

Damit hatte Nico Santos wohl nicht gerechnet. Auch, dass er zwei statt einem Mikro in der Hand gehalten hatte, wollte dem Sänger zunächst nicht einfallen.

Dann sah er seine kleine Pleite-Aktion aber ein: „Ich hab's verbockt.“. Da kann man nur hoffen, dass seine Schützlinge es nicht verbocken und am Sonntagabend um 20.15 Uhr auf Sat.1 die Bühne zum Beben bringen.

