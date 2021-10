„The Voice“-Coach Nico Santos völlig überwältigt – „Wirklich unglaublich“

The Voice of Germany-Juror Nico Santos.

Nico Santos bekommt sein Grinsen kaum noch aus dem Gesicht. Mit großen Augen und einer Kaffeetasse in der Hand steht der „The Voice of Germany“-Juror vor dem großen Spiegel in seiner Kabine.

Doch was war passiert? Warum ist der „The Voice“-Coach so fröhlich? Hat er das beste Talent der Staffel abgestaubt? Das ist – Stand jetzt – noch nicht klar. Aber Nico Santos hatte etwas anderes zu feiern.

„The Voice of Germany“: Endlich wieder ein Konzert in Berlin

So darf der Musiker endlich wieder seinem Beruf nachgehen. In seiner Heimat Berlin spielte Santos nun endlich wieder ein Konzert mit etlichen Fans. Und man sieht richtig, wie die Corona-Strapazen von dem Sänger abfielen.

Das ist „The Voice of Germany“:

Die Erstausstrahlung fand am 24. November 2011 statt

Im Herbst 2020 lief die zehnte Staffel der ProSieben-Castingshow

Die Show ist in Blind Auditions und Battles unterteilt

Das waren die Coaches der zehnten Staffel: Mark Forster, Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld, Nico Santos, Samu Haber und Rea Garvey

Moderatoren sind Thore Schölermann, Annemarie Carpendale und Lena Gercke

Gewinnerin der zehnten Staffel war Paula Dalla Corte

„BERLIN! Heimspiel! Es war wirklich unglaublich! Danke auch an alle Freunde und Kollegen, die dabei waren“, schreibt Nico Santos bei Instagram.

„The Voice of Germany“: Fans feiern Nico Santos

Klar, dass auch seine Fans die Berliner Rückkehr feiern. So schreibt ein Fan: „Das Konzert war der Hammer!!! Ich war schon lange nicht mehr soooo happy!!!!“ Und ein anderer ergänzt: „Berlin war klasse. Du warst klasse. Es war ein toller Abend.“

