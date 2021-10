„The Voice“: Aktion von Johannes Oerding macht sprachlos – „Hatte Tränen in den Augen“

Um die besten Talente ins eigene Team zu bekommen, machen die „The Voice of Germany“-Coaches fast alles. Die einen lassen sich zu spontanen Tanzeinlagen hinreißen, andere rattern Argumente herunter. Wiederum andere versuchen, die Talents mit dem eigenen Talent zu überzeugen. Zur letztgenannten Kategorie zählt Sänger Johannes Oerding.

Der war von „The Voice of Germany“-Kandidatin Alisha so begeistert, dass er sich glatt seine Klampfe schnappte und versuchte, die Sängerin mit seiner Stimme in sein Team zu singen.

„The Voice of Germany“: Johannes Oerding überzeugt Alisha DAMIT

So war der Song „Wicked Game“ von Chris Isaak nicht nur Alishas, sondern auch Oerdings Lieblingslied. Logisch also, dass er genau diesen Song performen musste, um eine Chance bei der Kandidatin zu haben.

Das ist „The Voice of Germany“:

Die Erstausstrahlung fand am 24. November 2011 statt

Im Herbst 2020 lief die zehnte Staffel der ProSieben-Castingshow

Die Show ist in Blind Auditions und Battles unterteilt

Das waren die Coaches der zehnten Staffel: Mark Forster, Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld, Nico Santos, Samu Haber und Rea Garvey

Moderatoren sind Thore Schölermann, Annemarie Carpendale und Lena Gercke

Gewinnerin der zehnten Staffel war Paula Dalla Corte

Und Johannes Oerding lieferte ab. Und wie. Mit so viel Gefühl, aber auch so viel Inbrunst sang selten jemand auf der großen „The Voice of Germany“-Bühne. Die Fans jedenfalls waren begeistert.

„The Voice of Germany“: Fans flippen aus

„Es war sooo schön. Ich hatte Tränen in den Augen“, schreibt ein Fan auf Instagram. Und ein anderer ergänzt: „Gänsehaut am ganzen Körper. Ich liebe diese Version von 'Wicked Game'. Könnte ich mir stundenlang anhören.“ Und Alisha? Die war begeistert und wechselte natürlich in Oerdings Team.

Was war denn da los? Als „The Voice“-Coach Sarah Connor IHN sieht, ist sie baff.