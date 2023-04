„The Voice of Germany“: Hiobsbotschaft für Fans – ER steigt aus

Bittere Neuigkeiten für alle „The Voice of Germany“-Fans. Gleich mehrere schlechte Nachrichten sollen in den Kreisen der ProSieben/Sat.1-Produktion durchgesickert sein. Die neue Staffel soll deshalb noch lange auf sich warten lassen.

Es sind vor allem die Coaches, die „The Voice of Germany“ so unterhaltsam machen. Urgesteine wie Rea Garvey, Mark Forster und Stefanie Kloß begeistern die Zuschauer jede Woche aufs Neue – hinzu kommen die außergewöhnlichen Gesangstalente. Für die neuen Folgen kündigen sich jedoch gleich mehrere Änderungen an.

Peter Maffay raus: „The Voice of Germany“-Jury steht noch in den Sternen

Wer darauf gehofft hat, dass die Jury aus dem Jahr 2022 auch dieses Mal wieder vor die Kamera treten wird, hat sich geschnitten. Wie „Bild“ berichtet, könnte die komplette Besetzung ausgetauscht werden. Genaue Gründe für den drastischen Wechsel werden nicht genannt. Nicht einmal erste Namen der neuen Coaches sind bekannt.

Das Medium will erfahren haben, dass Peter Maffay definitiv nicht zu „The Voice of Germany“ zurückkehren wird. Er habe von Anfang an nur eine Staffel mitmachen wollen. Und auch für die anderen Coaches sieht es düster aus, behauptet das Portal. Noch seien keine Verträge unterzeichnet worden, nicht mal der von Mark Forster. Der „Chöre“-Sänger ist vergangenes Jahr bereits zum sechsten Mal in Folge angetreten.

Alles neu? Staffel 13 startet wohl später

Stattdessen plane man bei „The Voice of Germany“ einen Tapetenwechsel. Sowohl alte als auch komplett neue Coaches sollen für die Staffel im Jahr 2023 angefragt worden sein. Da die Vertragsdauer jedes Coaches auf maximal ein Jahr gesenkt worden ist, wie „Bild“ berichtet, sei es durchaus möglich, dass weder Rea Garvey noch Stefanie Kloß oder Mark Forster in die Show zurückkehren werden.

Aufgrund der anhaltenden Verhandlungen sollen sich sogar die Dreharbeiten der neuen Staffel nach hinten verschieben. Die Castingshow dürfte dieses Jahr also später als erwartet auf Sendung gehen.