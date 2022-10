„The Voice of Germany“ mit dickem Patzer in Live-Show – die Folgen sind für diese Kandidatin schrecklich

Große Emotionen beim Halbfinale von „The Voice of Germany“ 2022! Am Freitagabend (28. Oktober) geht es für die verbliebenen Kandidaten um alles – wer hier weiterkommt, sichert sich das Ticket fürs große Finale. Am Ende der Show dann die alles entscheidende Frage – wer ist raus? Auf diese Antwort warten nicht nur die Teilnehmenden gespannt, sondern auch die Coaches.

Und während Ray Garvey, Peter Maffay, Stefanie Kloß und Mark Forster um ihre Talente zittern, herrscht Wirbel hinter den Kulissen. Dann steht plötzlich der Notar auf der „The Voice of Germany“-Bühne und gibt eine echte Hiobsbotschaft für die Anwesenden zum Besten.

„The Voice of Germany“ holt Notar auf die Bühne

Moderator Thore Schölermann guckt alles andere als glücklich über die Anwesenheit seines Kollegen. „Für heute war mein Auftritt eigentlich nicht geplant“, verkündet der und lässt erahnen, dass hier etwas nicht ganz richtig abgelaufen ist.

Dann spricht er Klartext und verrät: „Es ist ein Fehler unterlaufen, ein sehr bedauerlicher Fehler.“ Einen solchen Patzer hat es in der Show noch nicht gegeben – „die Grafik war fehlerhaft“. Damit steht fest, dass das Ergebnis ein anderes ist, als zuvor verkündet wurde.

„The Voice of Germany“: Bittere Gewissheit für Sophie

Durch einen kleinen Fehler wird aus dem bereits ausgeschiedenen Tammo ein Finalist. Damit steht allerdings auch fest, dass für Kandidatin Sophie die Reise hier zu Ende ist. Ein Schock für die Sängerin, die wenige Minuten zuvor noch im Freudentaumel war.

Als Entschädigung gibt es Standing Ovations für Sophie. So richtig freuen kann sich Tammo aber anscheinend nicht. Und auch das Moderatoren-Duo ist sichtlich überrumpelt von dem fehlerhaften Ergebnis. „Das tut mir in der Seele weh“, entfährt es Thore Schölermann.

Damit steht jetzt aber auch endgültig fest, wer am 4. November im großen Finale singen wird. Und das sind die Finalisten: Julian Pförtner für Peter Maffay, Basti Schmidt für Stefanie Kloß, Tammo Förster für Rea Garvey und Anny Ogrezeanu für Mark Forster.

Bleibt zu hoffen, dass hier alles nach Plan läuft.

„The Voice of Germany“ gibt’s als Wiederholung online in der Mediathek bei Joyn+.