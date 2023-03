„The Voice Kids“: Druck im Studio – nach Prahlerei muss Alvaro liefern

Die Bewerbung ist abgeschickt, die Anmeldung abgeschlossen, bleibt nur noch warten und hoffen, dass die eigene Stimme am Ende reicht, um mindestens einen der „The Voice Kids“-Coaches zu begeistern.

Bei Kandidat Dominik ist genau das passiert. Der Schüler hat sich in der aktuellen Staffel mit seinem Auftritt in das Herz von „The Voice Kids„-Star Alvaro Soler gesungen und soll jetzt Teil seines Teams werden. Vorab will „Fanta 4“-Sänger Michi Beck aber noch von ihm wissen, ob er denn auch die Lieder von seinem zukünftigen Coach singen kann. Doch der Schüler muss verneinen, die Songs wären zu schwierig, so Dominik. „Die sind nicht so leicht, wie ihr denkt“, ergänzt Alvaro vielsagend gegenüber seinen Kollegen.

Eine Steilvorlage für Jury-Kollegin Lena Meyer-Landrut.

„The Voice Kids“-Star Alvaro Soler zeigt sich selbstbewusst

Die ESC-Gewinnerin von 2011 hat die Aussage sehr wohl gehört, sagt aber noch nichts. Von Alvaro gibt’s zunächst aber mal jede Menge Lob für Dominik. Seine Stimme sei „super klar und super definiert in manchen Stellen.“ Aber es gibt auch noch Verbesserungspotenzial: „An anderen Stellen warst du noch so ein bisschen wackelig“, heißt es von Alvaro.

Doch der Sänger zeigt sich hoffnungsfroh und sagt: „Das schaffen wir zusammen, da bin ich sehr…“, weiter kommt er nicht, denn ihm ist das richtige Wort entfallen. „Zuversichtlich“, hilft ihm Beck aus. Aber Alvaro macht einfach weiter und sagt: „Beeindruckt“. Nur, um sich anschließend zu korrigieren. „Nicht beeindruckt! Da bin ich sehr zuversichtlich, genau.“ Dann schiebt er noch selbstbewusst hinterher: „Mein Deutsch ist manchmal komisch, tut mir leid. Aber mein Gesang ist gut.“

Lena Meyer-Landrut stellt Forderung

Mit seiner Aussage sorgt der Deutsch-Spanier beim „The Voice Kids“-Publikum für Lacher. „Ganz ausgezeichnet“, schiebt Michi Beck verschmitzt grinsend hinterher. Dann meldet sich auch Lena Meyer-Landrut zu Wort und sagt: „Beweise!“

Mehr News:

Alvaro ist sichtlich erstaunt, dass er unfreiwillig plötzlich selbst im Rampenlicht steht. Aber die Blicke seiner Kollegin machen deutlich, aus dieser Sache kommt er nicht mehr raus. „Lena hat einfach auf den Moment gewartet“, kommentiert er die Aufforderung.

Der Druck ist da – während er sonst ganz bequem in seinem Drehstuhl andere bewertet, muss er jetzt spontan selber ran und sein Können unter Beweis stellen. Aber Alvaro Soler würde wohl kaum bei „The Voice Kids“ sitzen, würde ihn eine solche Situation aus der Fassung bringen. Also legt er los und singt einen Song, den er sonst „zum Aufwärmen“ trällert. Und siehe da: Nicht nur die Coaches, sondern auch das Publikum inklusive Kandidat Dominik sind begeistert von der kleinen Gesangseinlage.

Ganze Folgen von „The Voice Kids“ Staffel 11 gibt’s nicht nur freitags bei Sat.1 im TV, sondern auch online bei Joyn.