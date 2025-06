Trump als Witzfigur: Staatsmann lacht sich schlapp über Besuch im Weißen Haus

Er muss immer noch über seinen Besuch im Weißen Haus lachen! Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa amüsierte sich bei einem Auftritt in seiner Heimat über die Begegnung mit Donald Trump.

In Kapstadt witzelte er über den angeblichen „Hinterhalt“ von Trump, was auch den Zuhörern sichtlich Spaß bereitete.

+++ Auch interessant für dich: Trump-Experte packt aus: Präsidenten-Ehe nur noch PR-Show! +++

Provokation von Trump bei Pressetermin mit Fake News

Am 21. Mai 2025 kam es zu einem Eklat im Weißen Haus, als Trump seinen Gast Ramaphosa vor Medienvertretern mit dem Vorwurf konfrontierte, es gebe in Südafrika einen „Genozid“ an weißen Farmern. Völlig unvermittelt ließ der US-Präsident das Licht dimmen und ein Video abspielen, das seine Behauptungen untermauern sollte.

Ramaphosa ließ sich aber von den angeblichen Beweisen nicht aus der Ruhe bringen. Trotz der Provokation bemühte sich der Südafrikaner um Deeskalation. Später stellte sich heraus, dass die gezeigten Aufnahmen teilweise gar nicht aus Südafrika, sondern aus dem Kongo stammten.

Ramaphosa räumte zwar ein, dass es viele Gewaltverbrechen in Südafrika gebe, sie aber genauso auch Schwarze betreffen. Einen Völkermord an den „Buren“, den weißen Nachkommen der niederländischen Einwanderer, bestreitet er vehement. Die Trump-Regierung bietet weißen Südafrikanern allerdings politisches Asyl in den USA an.

Südafrika-Präsident lacht öffentlich über US-Präsidenten

Einige Tage nach dem Aufeinandertreffen mit Trump scherzte Ramaphosa nun auf einem Kongress in Kapstadt. „Als ich reinkam, habe ich gesehen, dass sie den Raum verdunkelt haben. Und für einen Moment dachte ich mir: Was ist das hier? Jetzt passiert es mir schon wieder?“ Prompt gab es Gelächter im Publikum.

Er habe „sehr nett“ mit Trump zusammen gesessen und schien „ganz gut mit diesem Mann klarzukommen“, als er plötzlich die Anweisung gab: „Dimmt das Licht!“ Ramaphosa konnte bei seiner Nacherzählung sein Lachen nicht mehr unterdrücken.

Weitere Nachrichten für dich:

Nach einigen Sekunden fuhr er fort: „Einige Leute haben gesagt: Das war ein Hinterhalt. Und ich war amüsiert. Ich dachte mir: Was passiert hier?“ Wieder kicherte der Südafrika-Präsident über diesen Vorfall.