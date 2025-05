Trump-Experte packt aus: Präsidenten-Ehe nur noch PR-Show!

An Donald Trumps Seite steht Ehefrau und First Lady Melania. Doch schon lange fragen sich Beobachter, wie es um die Ehe der beiden steht. Spätestens seit dem Luft-Bussi zwischen den Trumps zur Vereidigung des US-Präsidenten im Januar nahmen die Spekulationen Fahrt auf. Ein Biograf räumt nun mit den Vermutungen auf.

++ Dazu interessant: Zieht Trump den Internetstecker? „Wirtschaftliche Erpressung“ ++

Trump: Wie kaputt ist seine Ehe?

Das Verhältnis zwischen Donald Trump und Ehefrau Melania gilt seit langem als distanziert. Schon während seiner ersten Amtszeit wurde immer wieder über eine mögliche Trennung spekuliert. Doch bei ihren jüngsten gemeinsamen Auftritten präsentierten sich die beiden überraschend harmonisch. Sie küssten sich sogar vor den Kameras. Bilder, die man schon länger nicht mehr von dem Ehepaar gesehen hat.

Doch ein intimes Ehe-Revival der Trumps sei das nicht, erklärte der Investigativjournalist und Trump-Biograf Michael Wolff jetzt dem Boulevard-Magazin „The Daily Beast“. Im Interview schlägt er ernste Töne an: Die beiden lebten praktisch „getrennt“, erklärt Wolff.

Der Experte führt weiter aus: „Sie leben eindeutig in keiner Weise in einer Ehe, wie wir sie definieren. Um noch präziser zu sein, kann man sagen, dass sie ein getrenntes Leben führen. Sie sind getrennt. Der Präsident der Vereinigten Staaten und die First Lady leben getrennt.“ Das Weiße Haus äußerte sich bislang nicht zu den Aussagen.

First Lady kaum im Weißen Haus

Auch die „New York Times“ beschäftigt sich mit dem Thema. In einem aktuellen Artikel stellt sie die Frage: „Wo ist Melania?“ Die Zeitung berichtet, dass die First Lady in den über 100 Tagen von Trumps zweiter Amtszeit weniger als zwei Wochen im Weißen Haus verbracht habe.

Mehr News:

Stattdessen halte sie sich vor allem im Trump Tower in New York oder im Anwesen Mar-a-Lago in Florida auf. Offiziell gibt es keine Stellungnahme dazu. Insider berichten allerdings, dass Melania Trump ihre Zeit möglichst fern vom politischen Washington und ihrem Ehemann verbringt.