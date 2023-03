Lena Meyer-Landrut geht bei „The Voice Kids“ in die Knie: ER ist Schuld

Kleine Talente mit großer Stimme – das ist das Geheimnis der Sat.1-Castingshow „The Voice Kids“. Auch in diesem Jahr suchen Lena Meyer-Landrut, Smudo und Michi Beck, Wincent Weiss und Alvaro Soler nach den talentiertesten Jungsängern. Einer davon: Der zehnjährige Julius aus Hannover.

„Ich will, wenn ich erwachsen bin, etwas mit Mode machen. Daher mag ich mich auch schön ankleiden“ erzählt der Zehnjährige und berichtet auch gleich noch, dass er bereits eine eigene Modemarke habe. Na, da dürfte er bei Lena Meyer-Landrut ja offene Türen einrennen, die vertreibt mit „A Lot Less“ schließlich auch eigene Kleidung auf einer großen Online-Modeplattform. Doch nicht nur mit seinen Klamotten schaffte es Julius, das Herz des „The Voice Kids“-Coaches zu erobern.

Lena Meyer-Landrut wird von ihren Gefühlen übermannt

So sang der junge Mann sogar noch den Lena-Hit „Strip“. Klar, dass die 31-Jährige schon nach wenigen Worten begeistert mitsang und selbstverständlich auch mit voller Power auf den roten Buzzer schlug. Doch damit nicht genug, kreischend brach die Sängerin vor ihrem „The Voice Kids“-Sessel zusammen, so verliebt war sie in den kleinen Sänger.

Und nicht nur sie. Alle vier Juroren buzzerten für Julius und Lena ließ es sich nicht nehmen, freudestrahlend auf die Bühne zu rennen und den Zehnjährigen zu umarmen. „Julius wir kommen aus der gleichen Stadt. Cool. Und du hast auch noch ein Lied von mir gesungen. Wow ey, Julius. Ich finde, du hast das megacool gemacht. Alle hier hatten so viel Spaß. Jeder hat sofort ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Vielen, vielen Dank“, war Lena ganz berührt.

Doch für wen würde sich Julius entscheiden? Der Zehnjährige war unentschlossen. Da musste Lena andere Saiten aufziehen. Mit Dutzenden Luftballons in der Hand und Nenas Klassiker im Gepäck, schenkte sie dem jungen Talent ein Privatständchen. Und gewann damit sein Herz und sein Ja.