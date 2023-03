ESC: Peter Urban kommentiert zum 25. Mal – und nimmt Abschied

Der Countdown läuft, es sind nur noch wenige Wochen bis zum großen ESC-Finale in Liverpool. Nach dem Vorentscheid, bei dem 2023 auch Partyschlager-Star Ikke Hüftgold sein Glück versuchte, steht fest: Die Metal-Band „Lord of the Lost“ geht für Deutschland ins Rennen. (Hier mehr dazu)

Es ist der Versuch, nochmal an den großen Erfolg von Lena Meyer-Landrut anzuknüpfen. Bevor es aber wieder heißt ‚Daumen drücken‘, gibt es zunächst einmal traurige Nachrichten für alle ESC-Fans. Denn ARD-Kommentator Peter Urban kehrt der Show den Rücken und hört auf.

ESC-Kommentator Peter Urban hört auf

Mit seiner ruhigen Stimme, einer ordentlichen Portion Humor und jeder Menge Wissen, führte Peter Urban 25 Jahre lang durch die Live-Übertragung des ESC. Am 13. Mai 2023 wird er zum letzten Mal in der Kommentatoren-Kabine sitzen und die Zuschauer über die Künstlerinnen und Künstler und deren Geschichten informieren.

Seit Mittwochmorgen (22. März) steht fest: Das große ESC-Finale in Liverpool wird Urbans persönliches Finale. Damit geht der 74-Jährige nun auch endgültig in Ruhestand. 2013 hatte er sich bereits von seinen Journalisten-Tätigkeiten verabschiedet, für die ESC-Halbfinale und das ESC-Finale war er bislang aber weiterhin im Einsatz – doch nach 25 Jahren Berichterstattung ist damit jetzt Schluss.

Dieser Moment blieb Peter Urban besonders in Erinnerung

„Ich bedanke mich für das Vertrauen und die langjährige Treue, es war mir eine Ehre und ein großes Vergnügen“, heißt es von Urban. Mit seinem Weggang hinterlässt der Kult-Kommentator eine große Lücke, die zunächst mit einem Porträt zu Ehren Urbans geschlossen werden soll.

Einen Abend vor dem großen Finale in Liverpool, also am 12. Mai 2023, zeigt der NDR um 20.15 Uhr das Format „Lena, Stefan Raab und Co. – Peter Urbans 25 legendäre ESC Jahre“.

In 90 Minuten Sendezeit lässt Peter Urban seine ESC-Karriere nochmal Revue passieren und erinnert sich dabei auch an Momente, die ihn nachträglich immer noch berühren. Einer davon: Lenas Sieg in Oslo. Ganz Deutschland jubelte für den heutigen „The Voice Kids“-Coach – Peter Urban durfte die Sängerin gleich nach ihrem Triumph auf der großen ESC-Bühne interviewen.