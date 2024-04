ESC 2024: Zum zweiten Mal! Diese Sängerin spielt wieder Punkte-Fee

Am 11. Mai ist es wieder so weit: Das europäische Musikspektakel – der ESC – erreicht seinen Höhepunkt, und Deutschland schaut gespannt auf die Punktevergabe. Der Tag rückt immer näher und nun steht auch fest, welche beliebte Sängerin und Entertainerin die Rolle der „Spokesperson“ übernehmen und live die Punkte aus Deutschland verkünden wird…

ESC 2024: IHR wird eine große Ehre zuteil

Nach ihrem ersten Auftritt in dieser Funktion im Jahr 2011, als sie aus Düsseldorf die Punkte präsentierte, wird Ina Müller jetzt aus einem NDR-Studio in Hamburg-Lokstedt zu den ESC-Zuschauern in ganz Europa sprechen. Sie tritt damit in die Fußstapfen von Elton, der im letzten Jahr diese Ehre zuteilwurde. Während Ina Müller die Punkte bekannt gibt, wird Barbara Schöneberger das deutsche Publikum mit dem Rahmenprogramm unterhalten.

++ ESC: Regel-Änderung in Malmö – DAS ist auch für Deutschland neu ++

Wie gewohnt wird Schöneberger die Vorberichte um 20.15 Uhr sowie die Aftershow präsentieren – dieses Jahr direkt aus Malmö. Die Spannung steigt ebenfalls bei der Frage, wer in diesem Jahr in der deutschen ESC-Jury sitzen wird. Die Jury-Wertungen, die zusammen mit den Stimmen des Publikums in die Gesamtpunktzahl eines Landes einfließen, werden traditionell erst kurzfristig bekannt gegeben.

Neu im Team ist dieses Jahr auch Thorsten Schorn, der als Kommentator das Erbe von Peter Urban antritt. Bekannt durch seine Arbeit bei WDR2, möchte Schorn das ESC-Feeling authentisch nach Deutschland transportieren. Gegenüber DWDL.de betonte er, dass es ihm nicht um übertriebenes Hochloben oder zynische Kommentare gehe, sondern darum, das Erlebnis für das Publikum zu Hause greifbar zu machen.

Mit dieser Besetzung und dem frischen Wind im Kommentatoren-Team blickt Deutschland dem „Eurovision Song Contest“ gespannt entgegen.