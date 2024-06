ESC-Star Isaak Guderian kämpft gegen Beleidigungen „Fettes Schwein“

Er singt nicht nur vom Laufen, er sprintet geradewegs in die Herzen seiner Fans: Isaak Guderian (29) hat beim Eurovision Song Contest in Malmö mit „Always on the Run“ Deutschland auf Platz 12 katapultiert und damit den seit Jahren anhaltenden ESC-Fluch gebrochen!

Doch statt sich nur im Ruhm zu sonnen, muss Isaak eine dunklere Seite des Erfolgs erleben: eine Flut von Hasskommentaren im Netz.

ESC 2024: Cybermobbing nach dem großen Auftritt

Nach seinem triumphalen Auftritt sah sich Isaak mit einer Welle von Bodyshaming konfrontiert. Anstatt sich von den negativen Stimmen unterkriegen zu lassen, steht Isaak stark im Sturm der Kritik: „Ich bin nach dem ESC auf Instagram für mein Übergewicht angegriffen worden“, offenbart der Sänger gegenüber „Bild“. „Die Kommentare gingen von ,Willst du dich nicht optimieren?‘ bis zu Beleidigungen wie ,fettes Schwein‘. Das liest man natürlich nicht gern.“

Aber Isaak lässt sich nicht beirren: „Ich habe mir buchstäblich ein dickes Fell wachsen lassen“, sagt er. Isaak, der die Waage auf 130 Kilogramm bei 1,87 Meter bringt, hat einst mit seinem Gewicht gerungen, doch nun hat er Frieden damit geschlossen. Sein Credo: „Ich bin gut, so wie ich bin.“ Diäten sind für Isaak passé, denn er und seine Frau Loreen feiern die Freude am Essen. „Meine Frau Loreen und ich lieben es, zu kochen. Meist Nudeln, Kartoffeln, Fleisch und Reis in jeglicher Kombination, auch wenn das natürlich ansetzt.“

Professionell geht es für Isaak weiter steil bergauf: Seine neueste Single „Never the Same“ setzt den Ton für eine strahlende Zukunft. Im November wird Isaak auf seiner ersten großen Solo-Tournee das Publikum mit seiner unvergleichlichen Stimme begeistern. „Ich überzeuge mit meiner Stimme, nicht mit meinem Körper!“, so der Sänger selbstbewusst.