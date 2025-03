Stefan Raab: Unfassbar– SO steht er zum ESC-Song „Baller“

Endlich steht es fest – am Samstagabend (1. März) hat sich final entschieden, wer am 18. Mai beim ESC in Basel für Deutschland an den Start gehen wird. Letzten Endes konnte sich das österreichische Duo „Abor & Tynna“ mit ihrem Song „Baller“ gegen die Konkurrenz durchsetzen.

In der finalen Ausgabe von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ gab es zwei Runden. Aus den neun Kandidaten musste die Jury rundum Stefan Raab die besten fünf auswählen. Zum Schluss entschieden die Zuschauer. Die Entscheidung von Stefan Raab und Co. war dabei für die Zuschauer alles andere als verständlich!

Stefan Raab: ESC-Entscheidung trifft auf Unverständnis

Der Zuschauer-Favorit schaffte es nicht ins Zuschauer-Voting! Die Mittelalter-Metal-Band „Feuerschwanz“ konnte die Zuschauer mit ihrer außergewöhnlichen Performance vollends begeistern. Bei der Stefan Raab, Yvonne Catterfeld, Conchita Wurst und Nico Santos war dies leider nicht der Fall: der Funke sprang nicht über und sie schieden noch vor der endgültige Entscheidung aus.

In Stefan Raabs Sendung „Du gewinnst hier nicht die Million“ am Dienstagabend (5. März) sind die Vorrunden-Sieger Abor & Tynna nun zu Gast. Der Entertainer möchte von Attila und Tünde Bornemisza, wie die beiden eigentlich heißen, wissen, wie es ihnen seit dem Entscheid ergangen ist.

Stefan Raab: ESC-Vorentscheid-Sieger stellen ihn zur Rede

Da platzt es aus Tünde heraus: „Wir durften dich treffen. Wir haben besprochen, wie es weitergeht. Aber du tust so, als wärst du nicht dabei gewesen.“ Raab reagiert gelassen: „Ach, ich war dabei?“ Im weiteren Verlauf verrät er: „Für mich ist ein Song immer dann gut, wenn ich weiß, zu welchem Anlass ich ihn hören kann.“ Tynna nutzt die Gunst der Stunde und fragt Stefan Raab: „Wann würdest du ‚Baller‘ hören?“

Mit seiner Antwort hat wohl niemand gerechnet! „Eigentlich nie“, gesteht Raab gewohnt humorvoll. Der hat gesessen! Als die Stimmung zu kippen droht, versucht Raab die Situation zu retten: „Ich bin aus dem Alter raus. Wenn ich in den Club gehen würde… aber das ist lange her. Man muss nur verstehen, warum es andere Leute gut finden können. Den Eindruck hatte ich, als ihr aufgetreten seid.“

Achtung: Seit dem 12. Februar gibt es neue Sendezeiten für „Du gewinnst hier nicht die Million“. Die Sendung flimmert seitdem wöchentlich mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL über die TV-Bildschirme. Zudem erscheint eine neue Folge immer zwölf Stunden vor Ausstrahlung bei RTL+.