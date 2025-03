ESC-Vorentscheid: Es steht fest – Sie vertreten Deutschland 2025 in Basel

Am Samstagabend (01. März) zeigte die ARD den großen ESC-Vorentscheid. Neun Künstlerinnen und Künstler wollten sich das heißbegehrte Ticket für Basel sichern und am 17. Mai 2025 für Deutschland antreten.

Auch in diesem Jahr führte Moderatorin Barbara Schöneberger live durch die Sendung, Die Liste der Anwärter war lang. Doch am Ende konnte sich nur einer durchsetzen. Und das ist in diesem Jahr Abor & Tynna mit ihrem Song „Baller“!

ESC: Abor & Tynna gewinnen Vorentscheid

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den insgesamt neun Kandidaten – doch am Ende kann nur einer von ihnen Deutschland in Basel vertreten! Moss Kena, JULIKA, Benjamin Braatz, COSBY, Abor & Tynna, Feuerschwanz, LEONORA, LYZA und The Great Leslie traten im Finale des deutschen Vorentscheids an und versuchten mit ihren Darbietungen zu glänzen.

Zunächst galt es auch am Samstag noch einmal die Jury von sich zu überzeugen. Neben Stefan Raab und Yvonne Catterfeld hatten nun auch ESC-Siegerin Conchita Wurst und Sänger Nico Santos ein Wörtchen mitzureden. Die neun Finalisten performen jeweils einen Coversong und ihren ESC-Titel. Fünf Acts wählte die Jury anschließend in die nächste und letzte Runde.

ESC: Stefan Raab hat ein klares Ziel vor Augen

Ab diesem Zeitpunkt lag die Entscheidung allein in den Händen der Zuschauer! Einzig und allein das Publikum entschied per Anruf, SMS oder Onlinevote, wer Deutschland beim ESC 2025 vertreten soll. Eine wichtige Neuerung: Erstmals konnten sich auch Fans aus dem Ausland online an der Abstimmung beteiligen.

Eines steht nun für Stefan Raab fest: Er will den Sieg beim ESC 2025 in Basel. Alles andere kommt gar nicht erst in Frage. „Ich bin kein Typ für Kompromisse. Nur damit hat man eine Chance, am Ende des Tages etwas zu gewinnen. Ich will gewinnen. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich will nicht Zweiter werden. Alles oder nichts“, sagte er bereits im Vorfeld. Nun hängt es also an Abor & Tynna, ob Stefan Raabs Traum in Erfüllung geht.

Du hast den ESC-Vorentscheid verpasst? Die komplette Sendung kannst du in der ARD-Mediathek und auf ONE mindestens bis zum ESC-Finale in Basel am 18. Mai 2025 jederzeit kostenlos streamen.