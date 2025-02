„Chefsache ESC 2025“: Änderung kurz vor Finale! Stefan Raab muss sich umstellen

Dieses Jahr soll alles anders werden! Seit mehreren Wochen sucht „TV Total“-Ikone Stefan Raab gemeinsam mit einer Jury nach dem diesjährigen „Eurovision“-Vertreter für Deutschland. Am Samstag (1. März) soll das große „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“-Finale live in Köln stattfinden.

In mehreren Vorrunden hat die „Chefsache ESC 2025“-Jury um Stefan Raab, Elton und Yvonne kräftig aussortiert und die Finalisten ausgewählt. Wer dann wirklich zum ESC nach Basel in die Schweiz reist, um Deutschland musikalisch zu vertreten, entscheiden die Zuschauer im Finale allerdings per Telefonvoting. Es ist nicht die einzige Änderung.

„Chefsache ESC 2025“: Stefan Raab muss auf Elton verzichten

Es sind nur noch wenige Tage bis zum großen „Chefsache ESC 2025“-Finale und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Kurz vor knapp gibt es jetzt eine Änderung – wie am Dienstag (25. Februar) bekannt wird, wird Elton dieses Mal nicht in der Jury sitzen.

Er hatte neben Stefan Raab und Yvonne Catterfeld einen dauerhaften Platz am Jurypult. Ein vierter Sitz hatte jede Woche gewechselt, stand verschiedenen Künstlern wie Max Mutzke oder Johannes Oerding zur Verfügung.

„Chefsache ESC 2025“: Das ist die Final-Jury

Die meisten Zuschauer werden wohl damit gerechnet haben, Elton auch beim Finale an der Seite von Stefan Raab zu sehen. Stattdessen werden neben Raab am Samstag erneut Yvonne Catterfeld und als Neu-Juroren Nico Santos und Conchita Wurst Platz nehmen. Elton wird wegen eines privaten Termins definitiv nicht beim Finale dabei sein.

Neben dem Auftritt der neun Acts, die sich für das Finale qualifiziert haben, wird Elton auch die Performances von Yvonne Catterfeld und Nico Santos verpassen, die ihre neuen Songs vorstellen.

Das Finale von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ kannst du am Samstag um 20.15 Uhr in der ARD, der ARD-Mediathek oder auf Eurovision.de verfolgen. Barbara Schöneberger wird die Show wie gehabt moderieren.