„Chefsache ESC“: Zuschauer verwirrt – „Warum ist Lena nicht dabei?“

Ganz Deutschland ist im ESC-Rausch! Am Samstag (17. Mai) ist es endlich soweit, doch schon am Mittwoch (14. Mai) heizt Stefan Raab live aus Basel die Stimmung an. Mit „Chefsache ESC“ will er die Nation auf den großen Abend einstimmen. Digital mit dabei: Abor & Tynna und ihr Hit „Baller“ – die Hoffnungsträger für „12 Points for Germany“.

Raab zieht alle Register: Proben, Backstage-Action und persönliche Momente. Unterstützt wird er von Stars wie Elton, Conchita Wurst und Luca Hänni. Doch nicht alle sind begeistert. Auf Instagram hagelt es Kritik.

„Chefsache ESC“: Zuschauer fassungslos – „Wie unterirdisch ist das?“

Ein Zuschauer ätzt: „Hab kurz reingeschaut, total uninteressant. Elton in kurzer Hose sieht aus, als ob er auf der Toilette sitzt! Hat der überhaupt Ahnung von Musik?“ Ein anderer schaltet direkt um: „Wie unterirdisch ist das???“ Und noch einer klagt: „Sorry, aber wer bitte findet das noch lustig?“

Doch Raab hat auch seine Fans. „King Stefan Raab ist back in town“, jubelt ein Anhänger. Ein anderer amüsiert sich: „Stefan, du redest so schnell, da bleibt mir kaum Zeit zum Lachen.“ Während die Show munter weiter läuft, rückt ein Detail besonders in den Fokus.

Ein Fan wundert sich: „Warum ist Lena nicht dabei?“ Eine berechtigte Frage! (Hier mehr zu ihrem „Verschwinden“>>>) Schließlich brachte Lena einst den Sieg für Deutschland. Ein Tipp an Abor & Tynna wäre daher bestimmt cool gewesen. Ihr Fehlen enttäuscht daher nicht ohne Grund.

Die große Frage bleibt: Kann Deutschland wieder siegen? Ein Zuschauer ist skeptisch: „Ich würde lachen, wenn meine Prognose eintritt: Deutschland letzter Platz!!“ Ob er recht behält, sehen wir am Samstag.