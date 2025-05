ESC 2025: Kurz nach Stefan Raabs „Chefsache“ weiß jeder Bescheid

Der größte Musik-Act des Jahres steht in den Startlöchern: der ESC 2025. Bevor am Samstag (17. Mai) der große Showdown steigt, zündete Stefan Raab schon am Mittwochabend (14. Mai) die erste ESC-Rakete. In „Chefsache ESC“ meldete er sich live aus Basel, mit dem Ziel vor Augen, ganz Deutschland auf den Finalabend einzustimmen. Mit im Gepäck war auch das Duo Abor & Tynna, die für Deutschland ins Rennen ziehen.

Raab ließ nichts unversucht, um den Hype zu entfachen. Prominente Unterstützung gab’s obendrauf – unter anderem von Elton, Conchita Wurst und Luca Hänni. Doch reichte das, um das Publikum wirklich zu fesseln?

ESC 2025: Nach Raabs „Chefsache“ ist es offiziell

Wenige Tage vor dem großen ESC-Finale versuchte Raab, die Vorfreude mit einer eigenen Countdown-Show weiter anzuheizen. „Chefsache ESC 2025 – Live aus Basel“ flimmerte am Mittwochabend zur Primetime über die RTL-Bildschirme. Die Zuschauerresonanz fiel jedoch verhalten aus, wie das Medienportal „DWDL“ berichtet. Lediglich 730.000 Menschen schalteten insgesamt ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte Raab mit 380.000 Zuschauenden immerhin einen Marktanteil von 9,1 Prozent.

Der erhoffte Hype um die Countdown-Show blieb also aus. Und so zog die Konkurrenz deutlich an Raabs Show vorbei.

ESC 2025: Countdown-Show muss sich geschlagen geben

Stefan Raab musste sich der Konkurrenz geschlagen geben. Joko & Klaas lagen mit ihrem Format „Joko & Klaas gegen ProSieben“ sowohl in der Gesamt- als auch der Zielgruppenreichweite vorn. 840.000 Zuschauer entschieden sich für das beliebte Moderatoren-Duo und ließen Raabs ESC-Vorbereitung hinter sich.

Auch die Stimmen im Netz zur ESC-Countdown-Show gingen weit auseinander. Während ein Zuschauer trocken kommentierte: „Hab kurz reingeschaut – total uninteressant“, feierte ein anderer euphorisch: „King Stefan Raab is back in town!“

Mit ihrem Song „Baller“ gelten Abor & Tynna aktuell als die wohl heißesten Anwärter auf den deutschen ESC-Thron. Als Hoffnungsträger für „12 Points for Germany“ sorgt das Duo im Vorfeld des Eurovision Song Contests für frischen Wind. Nicht zuletzt, weil in diesem Jahr auch Stefan Raab wieder mitmischt. Der Entertainer, der einst Lena zum Sieg führte, war maßgeblich an der Auswahl des deutschen Acts beteiligt.