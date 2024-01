ARD mit Ankündigung: Darauf haben alle ESC-Fans gewartet

Frankreich, England, Tschechien: Viele Länder haben ihren Act für den ESC bereits bekanntgegeben. So langsam geht auch die ARD auf die Zielgerade, um den Kandidaten für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Malmö zu finden.

Im Sommer hatte der NDR den Aufruf gestartet, sich für den deutschen Vorentscheid zum Contest 2024 zu bewerben. 693 vollständige Bewerbungen sind zwischen dem 7. September und 15. Oktober 2023 eingegangen und angeblich sind auch viele deutschsprachige Titel darunter. Eingereichte Titel dürfen nicht vor dem 1. September veröffentlicht worden sein.

15 unbekannte Künstler mit Chance auf eine Wildcard

Neben den Acts, die der NDR direkt nominiert, gibt es noch eine weitere Möglichkeit, am Vorentscheid teilzunehmen. In dem neuen Docutainment-Format „Ich will zum ESC“ begleiten ESC-Siegerin Conchita Wurst und der ehemalige „The Voice“-Coach Rea Garvey 15 Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg zum Vorentscheid. Nur einer von ihnen ergattert die begehrte Wildcard und fährt nach Berlin.

Rea Garvey und Conchita Wurst präsentieren gemeinsam die Sendung „Ich will zum ESC!“. Foto: NDR/André Kowalski

Die Bewerber stellen sich schon jetzt auf der offiziellen ARD-Seite eurovision.de vor. In sechs Sendungen arbeiten die Talente an ihren ESC-Songs, in der Hoffnung, im Team von Conchita oder Rea zu landen. Wer das goldene Ticket erhält, entscheidet das Publikum per Televoting beim Finale von „Ich will zum ESC!“ am 8. Februar im NDR Fernsehen.

ARD lüftet Geheimnis um den deutschen Vorentscheid am 19. Januar 2024

Inzwischen hat die ARD unter den anderen 693 Einsendungen fleißig aussortiert. 32 Beiträge wurden einer internationalen Fachjury vorgelegt, und die entscheidet angeblich neutral und unabhängig vom NDR. Welche und wie viele Acts definitiv dabei sind, wenn Barbara Schöneberger zum Vorentscheid ruft, wird am 19. Januar bekannt gegeben. Das vermeldet jedenfalls die Fanpage „esc-kompakt“.

Die Vorentscheidung „Das deutsche Finale“ live aus Berlin läuft am 16. Februar 2024 ab 22:00 Uhr in der ARD. Eine große Frage bleibt allerdings weiterhin ungeklärt: Wer wird den ESC in Malmö nach dem Abgang von Peter Urban für die ARD kommentieren?