Stefan Raab macht ESC-Plan offiziell – „Das wird richtig gut“

Darauf haben Tausende Menschen sehnlichst gewartet: Stefan Raab kehrt zum ESC zurück! In einer offiziellen Pressekonferenz mit RTL und der ARD gibt der kultige Entertainer nun erste Details zum Vorentscheid 2025 preis.

Unter dem Namen „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ sucht Stefan Raab nach dem passenden Show-Act für den Eurovision Song Contest im kommenden Jahr. Die Zuschauer dürfen sich auf zahlreiche Überraschungen freuen.

Stefan Raab kehrt zum ESC zurück

Am Donnerstagmittag (31. Oktober) gibt Stefan Raab gemeinsam mit Vertretern der ARD und RTL die Details zum Vorentscheid bekannt. In vier großen Primetime-Live-Shows, drei davon bei RTL, wird der Moderator gemeinsam mit einer Jury aus 24 Acts den Besten aussuchen.

Das Finale von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?” wird live in der ARD zu sehen sein. Ab sofort können sich Interessenten für den Vorentscheid bewerben und somit auf einen Platz in den großen Liveshows hoffen.

Stefan Raab voller Vorfreude

„Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr eine so eine noch nie dagewesene Konstellation mit RTL und ARD haben. Ich kann Ihnen sagen, das wird richtig gut“, sagt Stefan Raab selbst in der Pressekonferenz. Und auch seine Kollegen sind voller Vorfreude.

„Was für eine Ehre, beim ESC mitzumischen! Schulter an Schulter mit der ARD und Stefan Raab widmen wir uns der nationalen Aufgabe ESC und suchen mithilfe der gesamten Reichweitenpower von RTL Deutschland den deutschen Star für Basel. Wir freuen uns auf diese besondere Zusammenarbeit und drei tolle RTL-Musikshows im Frühjahr 2025!“, so Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland.

Bewerben können sich Musikerinnen und Musiker sowie Bands. Die Bewerbungsfrist endet am 28.11.2024, 23.59 Uhr. Danach liegt das Schicksal der Kandidaten vollumfänglich in der Hand der Zuschauer.