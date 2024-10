Stefan Raab kündigt neue Show mit IHM an – „Absolutes Dreamteam“

RTL lässt die Katze aus dem Sack und kündigt eine neue Show von und mit Stefan Raab an! Die Zuschauer dürfen sich dabei nicht nur auf den kultigen Entertainer freuen, wie der Sender nun öffentlich macht.

Nach dem Erfolg der ersten Sendung mit Stefan Raab namens „Du gewinnst hier nicht die Millionen“ folgt nun das nächste Format. Und als wäre diese Neuigkeit nicht schon Überraschung genug, holt RTL einen weiteren Kult-Star mit ins Boot!

Stefan Raab bekommt neue Show

Seit dem großen Comeback feiert Stefan Raab mit seiner eigenen Sendung „Du gewinnst hier nicht die Millionen“ große Erfolge. Daran möchte man bei RTL anscheinend anknüpfen und plant direkt eine weitere Show mit dem kultigen Moderator und Entertainer.

Doch er wird nicht alleine sein. Comedian Michael Bully Herbig ist ebenfalls mit von der Partie, wie RTL am Donnerstag (24. Oktober) bekanntgibt. Am 21. Dezember zeigt der Sender die Live-Show „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ im Programm. Dort spielen die beiden gegen zahlreiche Kandidaten in verschiedenen Wettkämpfen.

„Absolutes Dreamteam“

Die Vorfreude ist nicht nur unter den Zuschauern groß. Auch intern kann man es kaum erwarten. Inga Leschek, CCO RTL Deutschland, verrät gegenüber dem Sender: „Klingt nach vorgezogenen Weihnachten für alle Entertainment-Liebhaber: Stefan Raab und Michael Bully Herbig gemeinsam auf einer Showbühne! Die beiden verbindet nicht nur Perfektionismus und die Liebe zum Detail für ihre Inhalte, sondern auch unbändige Spielfreude (bei Stefan kommt noch seeeeehr ausgeprägter Ehrgeiz dazu…).“

RTL zeigt „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli” am 21. Dezember live im TV-Programm. Anschließend gibt es die Sendung wohl auch in der Mediathek bei RTL+.