Stefan Raab wird bei Dreharbeiten beklaut – jetzt macht er dem Täter eine deutliche Ansage

Die ehemalige „TV Total“-Legende Stefan Raab ist zurück! In seiner eigenen RTL+-Sendung „Du gewinnst hier nicht die Million“ tritt er jede Woche gegen Kandidaten an und sorgt mit seinen Comedy-Einlagen für beste Unterhaltung bei seinem Publikum.

Doch an einem Punkt in seiner zweiten Sendung vergeht Stefan Raab das Lachen ein wenig. Er erzählt seinen Zuschauern, dass er und sein Team Opfer eines Verbrechens geworden sind. Kurz darauf richtet er das Wort an den Täter – und macht ihm eine klare Ansage.

Stefan Raab schildert unfassbare Szenen

Damit hätte im Studio von Stefan Raab wohl keiner gerechnet. Während sie für einen Beitrag gefilmt haben, wurde das Team eiskalt bestohlen! „Wir wurden Opfer eines unfassbaren Verbrechens. Während der Dreharbeiten hat eine Person dann einfach eine Kamera geklaut“, erzählt der 57-Jährige.

Was der Dieb jedoch nicht auf dem Schirm hatte: Die 360-Grad-Kamera filmt das Geschehen mit! Der Moderator macht sich einen Spaß aus der Situation und möchte sogar Gnade walten lassen. „Und deswegen machen wir dem Täter jetzt ein Angebot“, sagt Raab plötzlich.

Stefan Raab macht klare Ansage

Wie es scheint, möchte Stefan Raab die Angelegenheit friedlich klären. In seiner Sendung richtet er das Wort direkt an den Langfinger selbst. „In zwei Tagen ist das Ding wieder hier. Oder wir reißen dir so richtig den Arsch auf“, so der 57-Jährige. Bleibt abzuwarten, ob die gestohlene Kamera wirklich wieder auftaucht. Nach dieser Ansage dürften die Chancen aber nicht schlecht stehen.

