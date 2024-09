Stefan Raab: Anzeigenhauptmeister tönt – „Habe ganz Deutschland verarscht“

In der Welt der Internetphänomene gibt es Helden und Schurken, doch dann gibt es Niclas Matthei – den Anzeigenhauptmeister, der mit neongelber Warnweste und einem überdimensionierten Fahrradhelm die Straßen unsicher macht.

Bekannt wurde er durch seine selbstgedrehten Clips, in denen er Verkehrsdelikte beanstandet. Doch wirklich berühmt machte ihn eine ganz andere Geschichte: die mysteriöse Verbindung zu TV-Ikone Stefan Raab. Mit nichts als ein paar Andeutungen in seinen Videos heizte Niclas Gerüchte über ein Comeback von Raab an. Doch der Clou? Die beiden steckten nie unter einer Decke.

Stefan Raab: War alles nur ein schlechter Scherz?

Niclas selbst genießt das Verwirrspiel: „Ich verarsche nämlich gerne die Leute. Mit der Raab-Sache habe ich erfolgreich ganz Deutschland verarscht“, sagt er offen gegenüber „Bild“. Mit seinem „Scherz“ hatte er ein klares Ziel: die schönen Scheine. „Mit der damit gewonnenen Bekanntheit eine ganze Menge Geld kassiert“, gibt Niclas weiter unverblümt zu.

+++ Auch spannend: TV total gegen Stefan Raab: Nach der Ausstrahlung macht überraschende Nachricht die Runde +++

Doch wer glaubt, dass das alles nur ein weiterer Streich war, könnte erneut auf Niclas‘ Scherzkonto landen. Inzwischen folgen ihm mehr als 85.000 Menschen auf Instagram, doch nicht alle sind Fans seiner Arbeit als Anzeigenhauptmeister. Kurz vor dem legendären Boxkampf von Raab gegen Regina Halmich sorgte Niclas erneut für Furore.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem Video vor einem Poster des Kampfes in Düsseldorf schrieb er: „Viele von euch dachten wohl, dass ich heute beim Boxkampf auftauche. Falsch gedacht.“

Die exakte Verbindung zwischen Niclas und Stefan Raab bleibt weiterhin nebulös. Stefan Raabs neue Show „Du gewinnst hier nicht die Millionen“ knackt derweil alle Rekorde.

RTL+ zeigt Raabs neue „Hybrid“-Sendung immer mittwochs ab 20.10 Uhr.