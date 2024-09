TV total gegen Stefan Raab: Nach der Ausstrahlung macht überraschende Nachricht die Runde

Stefan Raab ist zurück, allerdings nicht bei seinem alten Arbeitgeber ProSieben. Stattdessen ist der 57-Jährige nach seiner zehnjährigen Pause zum Konkurrenten RTL gewechselt. Am Mittwochabend (18. September) feierte der Entertainer Premiere mit seiner neuen Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ bei RTLplus – und das ausgerechnet während zeitgleich TV total auf ProSieben lief.

Das Duell am Mittwochabend lautete also nicht nur Stefan Raab gegen einen Kandidaten, sondern auch Stefan Raab gegen Sebastian Pufpaff und ProSieben gegen RTLplus. Und wie das im TV-Geschäft so üblich ist, entscheiden die Einschaltquoten über den Gewinner. Unsere Redaktion blickt deshalb am Morgen nach der Ausstrahlung auf die blanken Zahlen – und die sprechen eine eindeutige Sprache.

TV total bleibt trotz Raab-Comeback stabil

Als Sebastian Pufpaff 2021 das Erbe von Stefan Raab bei TV Total angetreten ist, war bereits klar, dass der Moderator in sehr große Fußstapfen tritt. Mit seinem beweglichen Pult, der „Heavytones“-Band und seinen legendären Einspielern erlangte nicht nur die Sendung, sondern auch Stefan Raab Kultstatus.

Doch nun machten Vermutungen die Runde, dass TV Total-Fans der ersten Stunde dem Kult-Moderator folgen und zu RTLplus wechseln. Fürs Erste scheinen sich die Befürchtungen jedoch nicht bewahrheitet zu haben. „TVtotal begeistert am Mittwochabend mit sehr guten 12,4 Prozent Marktanteil in der ProSiebenSenderZielGruppe (14-49) und der neuen Band „Klinke supreme““, postete ProSieben am Donnerstagmorgen wenige Stunden nach der Ausstrahlung auf „X“.

DIESE Frage bleibt ungeklärt

Schaut man auf die Quoten in den letzten Wochen vor dem Raab-Comeback dann kann von einem Abfall tatsächlich nicht die Rede sein. Im Vergleich zur Vorwoche hat die Sendung zwar einen Prozentpunkt eingebüßt, doch bei der Reichweite hat TV total das Vorwochenergebnis laut „DWDL“ mit 1,05 Millionen Zuschauern exakt bestätigt.

Ob das direkte Duell zwischen Sebastian Pufpaff und Stefan Raab auch an ProSieben geht, bleibt jedoch ungeklärt. Denn für gewöhnlich veröffentlicht RTL die Zahlen ihrer Streaming-Angebote nicht.