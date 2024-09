Stefan Raab betritt TV-Studio – sofort ist es allen klar

Stefan Raab ist zurück – der Comedian hat mit seinem Boxkampf nicht nur für eines DER TV-Highlights des Jahres gesorgt, auch seine neue RTL+-Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ ist ein großes Gesprächsthema.

In der zweiten Folge, die am Mittwochabend (25.09.) in der Mediathek läuft, überrascht Stefan Raab die Zuschauer, sobald er im TV-Studio das erste Mal den Mund aufmacht. Seine Fans bemerken es sofort.

Stefan Raab zeigt es allen

Dass Stefan Raab für sein breites und strahlend weißes Grinsen bekannt ist, dürfte wohl jedem Zuschauer der Sendung klar sein. Dass er sich selbst nicht all zu ernst nimmt, ebenfalls. Und so moderiert der Entertainer seine Show mit XL-Gebiss.

„Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber heute ist der Tag der Zahngesundheit und da habe ich natürlich reingefeiert. Ist ja klar, ne!“ Die Lacher hat Raab mit dieser spaßigen Aktion definitiv auf seiner Seite. Auch, als er plötzlich anfängt, nicht nur sich selbst, sondern auch einen Mann aufs Korn zu nehmen, den wohl vor allem Fußballfans kennen: Jürgen Klopp.

„Würde gar nicht auffallen, wenn ich jetzt den FC Liverpool trainieren würde!“, scherzt der 57-Jährige ins Publikum. Auch Jürgen Klopp ist ähnlich wie Raab für sein breites Grinsen bekannt, hatte bis zum 30. Juni 2024 einen Trainervertrag beim FC Liverpool.

Kleiner Seitenhieb gegen Klopp

Dass Stefan Raab damit Klopp meint, ist also unumstritten. Den kleinen Seitenhieb wird der Ex-Trainer dem wiederauferstandenen Moderator aber wohl verzeihen.

Nach rund 2 Minuten ist Raabs Zahn-Spektakel dann auch schon wieder vorbei. Und genau für solche Momente lieben ihn seine Fans, die nach den ersten beiden Episoden von „Du gewinnst hier nicht die Million“ sicher sagen können: Einmal Raab, immer Raab.