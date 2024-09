Stefan Raab: DIESE Aufnahmen verraten Großes – „Habe ihn direkt erkannt“

Am 14. September war es so weit, Fernsehlegende Stefan Raab feierte sein großes Comeback. Im Boxkampf gegen die Profisportlerin Regina Halmich schwächelte der Entertainer dann ein wenig, die Showelemente der RTL-Sendung ließen jedoch keinen Wunsch offen.

Nur wenige Tage nach seinem Comeback lief dann Stefan Raabs erste Show an. „Du gewinnst hier nicht die Million“ markierte seinen Wiedereinstieg in die Showbranche. Nun wurde der Fernsehstar auf den Straßen Kölns gesichtet und scheint eine Mission gehabt zu haben.

Stefan Raab ist undercover unterwegs

Und plötzlich saß er da, auf einer Parkbank, ganz unauffällig. Ein Leser der Zeitung „Bild“ entdeckte Fernsehlegende Stefan Raab in der Kölner Innenstadt und teilte seine Beobachtungen schnurstracks der Redaktion mit. Ein Foto der Fernsehlegende zeigt, wie schwer Raab für Passanten zu erkennen war. Der Fernsehstar trug eine Kappe, eine Sonnenbrille und dunkle Alltagskleidung.

Die Bank befindet sich vor einer Krankenkasse auf der Kölner Gürzenichstraße. Raab beißt genüsslich in ein Brötchen, neben ihm liegt eine Tageszeitung. Doch bei dem Ausflug in die Innenstadt scheint es sich um keinen privaten Ausflug des Entertainers gehandelt zu haben.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Augenzeuge Malte berichtet der Zeitung: „Ich habe ihn direkt an der Stimme erkannt. Ich arbeite selbst beim Fernsehen und habe gesehen, dass sich TV-Produzenten – ebenfalls mit Knopf im Ohr – an einer Ecke versteckt und dort hingeschaut haben.“ Tatsächlich sind auf dem Foto weiße Kopfhörer zu erkennen, durch die Stefan Raab scheinbar Anweisungen vom Fernsehteam erhalten hat.

Fans mit irrer Vermutung

Diese geheimen Aufnahmen der Fernsehlegende könnten Großes bedeuten und versetzen Fans von Stefan Raab in Aufregung. Schließlich wirkt die Situation so, als ob der Entertainer seinen allseits beliebten „Parkbank-Gag“ zurückbringen könnte. In „TV total“-Zeiten kam diese Einlage immer besonders gut an, denn der 57-Jährige veralberte vorbeilaufende Passanten auf eine äußerst unterhaltsame Art und Weise.

Malte beobachte außerdem, wie Stefan Raab scheinbar mit sich selbst sprach. Der Augenzeuge berichtet: „Dann setzte sich eine Frau neben ihn, mit der er sich unterhalten hat. Man hat gemerkt, dass er einen Gag gemacht hat. Aber niemand hat groß hingeschaut oder ihn angesprochen.“ Kameras habe er nicht gesehen.

Ob der Fernsehstar seine alte Showeinlage tatsächlich auch in die neuen Shows integrieren möchte, bleibt abzuwarten. Raab scheint sich auf jeden Fall auch nach jahrelanger Abstinenz vor der Kamera pudelwohl zu fühlen.