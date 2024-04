ESC-Hammer! Sender schafft endlich Klarheit

Es ist offiziell: Der ESC hat einen neuen Kommentator! Nachdem Peter Urban den Job nach fast 20 Jahren an den Nagel gehängt hat, tritt eine bekannte Stimme in seine Fußstapfen. Hierzulande dürfte ihn das TV-Publikum mit Sicherheit kennen.

ESC: ER kommentiert das große Finale

Die Rede ist von Thorsten Schorn. Der 48-Jährige dürfte den meisten aus Sendungen, wie „Shopping Queen“ oder „Wer weiß denn sowas?“ bekannt sein. Darüber hinaus ist er Radiomann bei WDR 2 und 1LIVE und bekam 2015 den Deutschen Radiopreis in der Kategorie „Bester Moderator“.

+++ ESC: Regel-Änderung in Malmö – DAS ist auch für Deutschland neu +++

Nun nimmt er die große Aufgabe an, das größte Musikevent Europas zu kommentieren. Er selbst sagt über den Job: „Es ist mir eine große Ehre und Freude, die Nachfolge von Peter Urban als ESC-Kommentator anzutreten. Ich nehme das Fernsehpublikum in Deutschland an die Hand und gemeinsam erleben wir die größte Musikshow der Welt.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

ESC-Fans freuen sich auf Thorsten Schorn

In den sozialen Netzwerken macht diese Nachricht natürlich schnell die Runde. Vor allem bei X (ehemals Twitter) hagelt es positive Kommentare für den neuen Kommentator des ESC:

„Kannte ihn noch nicht, aber liest sich erst mal sympathisch – ist ein schweres “Erbe” und große Fußstapfen in die er nun tritt. Wird schon werden.“

„Eine Entscheidung, die ich persönlich gut gerne als neutral beschreiben würden.“

„Tatsächlich sehr nice. Die Beiträge bei One kommentiert er auch immer sehr lustig. Obwohl Peter ne Legende ist.“

„Okay, eine der wenigen Alternativen, die ich mir wirklich gut vorstellen kann!“

„Gute Entscheidung und bitte nicht wieder dieselben abgelesenen Sprüche zu den Interpreten bei Halb- und Finale. Das war echt nicht mehr lustig!“

+++ ARD mit Ankündigung: Darauf haben alle ESC-Fans gewartet +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt den „Eurovision Song Contest“ am 11. Mai 2024 live im TV-Programm. Für Deutschland wird Isaak Guderian antreten.