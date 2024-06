ESC: Wenige Wochen nach dem Finale geht die gute Nachricht um

Der diesjährige Eurovision Song Contest (ESC) ist schon über einen Monat her. So lange darf sich der Schweizer Sänger Nemo auch schon mit seinem Song „The Code“ über seinen Sieg beim 68. ESC freuen.

Jetzt, nur wenige Wochen nach dem großen Finale am 11. Mai in Malmö, flattert eine Nachricht ins Haus, die Fans aufhorchen lassen dürfte.

ESC: Nach Ausstrahlung folgt diese Nachricht

Es ist bekannt, dass der ESC der ARD alljährlich gute Quoten beschert. Und offenbar nicht nur linear, sondern auch on-Demand – also per Mediathek. Wie der Branchendienst „DWDL“ berichtet, sind nun die AGF-Mediatheken-Daten für den Mai 2024 herausgegeben worden. Und die zeigen: Der Mai stellte sich, was die Streaming-Zahlen betrifft, besonders für die ARD-Mediathek erfolgreich dar.

So erreichte das ESC-Finale am 11. Mai in der ARD-Mediathek eine Nettoreichweite von 1,538 Millionen Menschen. Die Zahl besagt, dass so viele Personen zumindest einmal in den Stream reingeschaut haben, nicht aber sagt er etwas über die Länge des Streams aus. Gezählt wurde der Start des Streams nur einmal – wer diesen also mehrfach gestartet hatte, wird bei der Zählung nicht jedes Mal von Neuem bedacht.

Den Zahlen nach zu urteilen, war der ESC hierzulande also die gefragteste Sendung in den Mediatheken oder bei den Streaming-Diensten.

Auch Sport lief gut

Auf Platz zwei landet übrigens das Champions-League-Spiel Real Madrid – FC Bayern (1,139 Millionen), gefolgt von der Champions-League-Partie BVB – PSG (0,656 Millionen) – beide Spiele konnte man in der DAZN-Mediathek abrufen.

Hier eine Gesamtübersicht der Mediatheken-Charts im Mai 2024: