„The Voice Kids“-Kandidatin (12) lüftet Leidenschaft – Coaches fassungslos

Eigentlich geht es bei „The Voice Kids“ vor allem um eins: eine gute Stimme. Oder zumindest eine, in der die Coaches Potenzial sehen. Dabei stehen Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Michi und Smudo und Wincent Weiss regelmäßig allerdings vor der Qual der Wahl. Immerhin gibt es diverse Kinder mit einer Stimme, die es verdient in den Blind Auditions eine Runde weiterzukommen.

Eine, die am Freitagabend (14. April) auch ihr Glück versucht, ist die 12-Jährige Eywa. „Du bist eigentlich eine Künstlerin schon“, schwärmt Alvaro und liegt damit goldrichtig. Denn die „The Voice Kids„-Kandidatin hat ein ganz besonderes Hobby.

„The Voice Kids“ 2023: Eywa begeistert Coaches

Die Tochter einer Yoga-Lehrerin und eines Restaurantbesitzers begeistert gleich zwei Coaches – oder besser gesagt drei. Immerhin treten Michi und Smudo immer im Doppelpack auf. Dass sich Lena und Wincent nicht umgedreht haben, kann Alvaro so gar nicht verstehen. Er ist nach der Gesangseinlage ganz von den Socken.

Dann will er wissen, was die 12-Jährige neben dem Singen noch interessiert. Was sie dann erzählt, sorgt bei den Coaches für Fassungslosigkeit. Denn Eywa hat große Freude am Tätowieren.

Eywa sorgt bei „The Voice Kids“ für Begeisterung. Foto: Sat.1/ Claudius Pflug

Kandidatin sorgt mit Hobby für Aufsehen

„Was? Mit zwölf?“, fragt Alvaro geschockt. Dann erklärt die Kandidatin, dass sie bereits seitdem sie sechs Jahre alt ist Spaß am Tätowieren hat. Angefangen hatte alles mit einem Motiv auf dem Arm ihrer Mutter über das die 12-Jährige rückblickend sagt: „Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich die Linien nicht ganz grade hinkriege.“ Mittlerweile übe sie an Kunsthaut.

„Wir sind noch unbeschriebene Blätter“, bieten sich Michi und Smudo gleich mal an. Sie könnten sich, anders als Kollege Alvaro, durchaus vorstellen von ihrem neuen Teammitglied verschönert zu werden. Einzige Bedingung: Eywa muss sich für sie entscheiden.

Nach kurzem Überlegen zeigt sich, das Angebot war anscheinend zu verlockend. Denn die Hobby-Tätowiererin entscheidet sich am Ende wirklich für das Musiker-Duo.