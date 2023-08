„The Voice of Germany“ lässt die Bombe platzen – auf diese Nachricht haben Fans gewartet

Hammer-News von Prosieben!

Diese Ankündigung sorgte bei den Fans erst kürzlich für hitzige Diskussionen: Die Coaches von „The Voice of Germany“ wurden einmal komplett ausgewechselt. Statt Mark Forster, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Peter Maffay sitzen in der 13. Staffel andere Künstler auf den berühmten Drehstühlen.

Und da hat sich die Produktion von „The Voice of Germany“ 2023 eine bunte Mischung ausgesucht. Neben Weltstar Ronan Keating und den „Tokio Hotel“-Brüdern Tom und Bill Kaulitz sind auch Rapperin Shirin David und Schlagerstar Giovanni Zarrella am Start. Nun folgt die erlösende Nachricht, auf die die Fans so lange gewartet haben: den Starttermin der neuen Staffel.

„The Voice of Germany“ gibt Starttermin bekannt

Dass die Dreharbeiten seit geraumer Zeit auf Hochtouren laufen, ist bekannt. Schließlich teilen die Coaches gerne mal Einblicke hinter den Kulissen. Und auch die Pressefotos sind schon lange im Umlauf. Das Einzige, was die „The Voice of Germany“-Zuschauer noch nicht wussten, ist, wann die neue Staffel ausgestrahlt wird.

Nun herrscht endlich Gewissheit: Los geht es am 21. September 2023. Das wurde nun auf dem Instagramkanal der Sendung offiziell bekannt gegeben. Lange gedulden müssen sich die Fans demnach nicht mehr. Schon bald zeigen neue Talente in der Gesangsshow, was sie auf dem Kasten haben.

Zuschauer völlig aus dem Häuschen

Die Fans der Casting-Show fiebern dem Start jetzt schon ungeduldig entgegen. Schließlich warten sie schon lange darauf, dass es endlich los geht. Die Kommentare sprechen Bände:

„Ich freue mich auch, dass alle Auftritte auf YouTube hochgeladen werden mit Bewertung.“

„Tolle Besetzung! Bringt frischen Wind mit sich. Ich bin gespannt, wie es wird und freue mich.“

„Das muss das Coolste sein! Ich habe die Doppelstühle für die Zwillinge gesehen und habe mich noch nie in meinem Leben so auf eine Show gefreut!“

Ab dem 21. September laufen die neuen Folgen dann immer donnerstags auf ProSieben und freitags auf SAT.1 , jeweils um 20.15 Uhr, sowie parallel bei Joyn.