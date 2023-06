„The Taste“ bringt Frank Rosin zurück! Bochumer Finalist wird deutlich: „Haben uns angeschrien“

Für das große Finale von „The Taste“ 2023 tischt Sat.1 nochmal ordentlich auf und lädt Frank Rosin als Gast-Juror in die Show ein! Nach zehn Jahren bei dem Format, kündigte Frank Rosin 2022 sein Aus an. Bei einer Finalshow nochmal ordentlich Salz auf die strapazierten Nervenenden zu streuen, wollte er sich aber offensichtlich nicht entgehen lassen.

Während es die Fans der Show freuen dürfte, musste einer der Finalisten vor Ort ordentlich schlucken – „The Taste“-Kandidat Jan aus Bochum. Für den ist Frank Rosin wahrlich kein Unbekannter. Bei seiner ersten Teilnahme im Jahr 2020 kochte er noch in seinem Team. Und obwohl er es mit ihm an seiner Seite auch damals schon ins Finale schaffte, war seine Reaktion beim erneuten Zusammentreffen jetzt eher verhalten, wie Jan im exklusiven Interview mit dieser Redaktion verrät.

„The Taste“-Kandidat aus Bochum wird bei Frank Rosin deutlich

Auf die Frage, was er gedacht habe, als ausgerechnet Frank Rosin als Gast-Juror fürs Finale angekündigt wurde, hat Hobbykoch Jan eine klare Antwort: „Nicht schon wieder! Da bin ich ehrlich.“ Dann holt er aus und erklärt: „Frank Rosin war schon in der ersten Show dabei und mein Coach damals. Deswegen ging mir schon ein bisschen durch den Kopf ‚Im Grunde kennst du seinen Geschmack, du weißt, worauf der Löffel hinauslaufen muss.‘ Er hat nur in der ersten Sendung in dieser Staffel das Thema vegan mitgebracht und damit hat er bei mir schon richtig ins Klo gegriffen.“

Doch er ist noch nicht fertig und fügt hinzu: „Das Sympathie-Level war vor dem Finale sehr weit unten und als er dann das Thema verkündet hatte, dass das Rustikale wieder in den Vordergrund rückt und die Heimatküche und das ruhrpottlerische, was uns beide verbindet, zählt, war ich schon ein bisschen euphorischer.“

Bochumer Hobbykoch hat „Hassliebe“ mit Frank Rosin

Nach den Dreharbeiten mit Rosin lautet sein Fazit zu dem Koch und seinen Vorlieben: „Schwierig. Jetzt wieder in dieses alte Schema zu verfallen, rustikal und dass der Geschmack so viel mehr eine Rolle spielt als die Optik, ist in dem Fall schon schwierig gewesen.“

Über seine Beziehung zu Frank Rosin kann er ehrlich sagen: „Es ist eine Hassliebe. Wir haben uns angeschrien und waren unterschiedlicher Meinung, letztendlich lagen wir uns aber in den Armen, weil es immer auf etwas richtig Geiles hinausgelaufen ist. Das hat auch unsere Beziehung geprägt und das hatte ich auch immer im Hinterkopf.“

Dass sich die beiden kennen, wollte Jan eigentlich für sich nutzen. Doch so viel sei gesagt, geklappt hat das „so semi gut“. Denn: „Da habe ich mir etwas anderes in den Kopf gesetzt, wo ich schon beim Kochen wusste, das trifft nicht seinen Geschmack heute.“

Die Staffel von „The Taste“ 2023 ist online auch in der Mediathek bei Joyn abrufbar.