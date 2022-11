Sat.1-Publikumsliebling macht Schluss: Fans erschüttert – „So eine Schei*e“

Dass dieser Mann aus dem Ruhrpott kommt, dafür braucht es keinen Wikipedia-Eintrag als Beweis. Frank Rosin hat eine echte Ruhrpott-Schnauze. Und das ist an dieser Stelle ein ausdrückliches Kompliment. Drum ist es auch keine Überraschung, dass die Fans arg traurig waren, als der Dorstener am Mittwoch seinen Abschied von der Sat.1-Kochshow „The Taste“ bekannt gab.

So wurde das große Finale am Mittwochabend auch gleichzeitig der Abschied von Frank Rosin. „Es wird definitiv meine letzte Sendung sein. Ich werde das letzte Mal Juror bei ‚The Taste‘ sein. Und ich möchte danke sagen. Danke Sat.1, danke RedSeven für zehn wundervolle Jahre. Danke Angelina Kirsch, Tim Raue, Alex Herrmann und Alex Kumptner für diese wundervolle Zeit. Ihr seid tolle Freunde und ich habe sehr viel von euch gelernt“, so der Starkoch kurz vor der Show.

Sat.1-Star Frank Rosin beendet „The Taste“-Karriere

Frank Rosin war ein Urgestein der Kochshow. Zusammen mit Alexander Herrmann ging er durch alle Staffeln. Die Fans jedenfalls sind tief enttäuscht ob des Abschieds des 56-Jährigen. „Ohne dich nicht mehr sehenswert“, schreibt zum Beispiel Komiker Udo Bönstrup. Ein weiterer Follower von Frank Rosin ergänzt: „Es wird schwer, Ersatz für dich zu finden. Du warst da das Fundament an Sprüchen. Wer soll das übernehmen? Der arme Herrmann.“ Ein anderer ergänzt: „Ein großer qualitativer und menschlicher Verlust für alle zukünftigen Zuschauer und Zuschauerinnen und alle Kandidaten und Kandidatinnen. Danke für 10 Jahre ‚The Taste‘-Bereicherung!“

Ein Vierter schreibt: „So eine Scheiße. Aber echt. Schade Frank, aber vermutlich machst du nebenher genug andere Sachen.“ Und ein weiterer Fan ergänzt: „’The Taste‘ ohne dich? Aber das geht doch nicht. Du warst und bist ‚The Taste‘ und du wirst fehlen. Danke für die wundervollen 10 Staffeln.“ Einen Nachfolger hat Sat.1 noch nicht präsentiert.