„The Masked Singer“: Überraschende Aufnahmen! Fans wollen IHN unter dem Kostüm singen hören

Noch in diesem Herbst soll die 9. Staffel von „The Masked Singer” auf Prosieben ausgestrahlt werden. Genaue Einzelheiten hat der Sender noch nicht bekannt gegeben, deshalb äußern Fans nun einen Wunsch.

Und zwar wünschen sie sich einen ganz bestimmten Kandidaten unter den ausgefallenen Kostümen bei „The Masked Singer“. Denn der Promi selbst überraschte nun mit einer Gesangseinlage, die offenbar vielen im Ohr gefiel.

„The Masked Singer“: ER ist neuer Wunschkandidat

Und zwar ist die Rede von Elton. Der 52-Jährige moderierte am Samstag (30. September) „Schlag den Star“. In der 2. Runde mussten die Kontrahenten Olaf Schubert und Michael Mittermeier von ihnen zuvor ausgewählte und einstudierte Songtexte präsentieren. Die Zuschauer sollten anschließend abstimmen, welche Performance ihnen besser gefiel.

Auf Instagram gab Elton nun Einblicke hinter die Kulissen kurz vor der Show. Und zwar durfte der Moderator bei den Proben von „Schlag den Star“ selbst ans Mikro. Da Michael Mittermeier nicht wissen sollte, wie Olaf Schubert seine Songs performt, bin ich beim Soundcheck von Schlag den Star eingesprungen“, erklärt er.

Mit Hand in der Hose singt er lässig den Song „Ring of Fire“ von Johnny Cash. Die Gesangseinlage kommt bei den Followern gut an – sehr gut sogar. „Genial. Warum machst du nicht gleich bei ‚The Masked Singer‘ mit?“, fragt ein User, während ein anderer die Teilnahme sogar direkt einfordert. Ein weiterer Fan glaubt allerdings, dass Elton anhand der Aufnahmen relativ schnell identifiziert werden könnte. Aber wer weiß, vielleicht hat der Entertainer sein ganzes Potential als Sänger auch noch nicht ausgeschöpft.