„RTL Wasserspiele“: Überraschungskandidat? ER lässt jetzt die Bombe platzen

Ende September 2023 verkündete RTL eine neue Ausgabe der Wasserspiele und gab zeitgleich die Namen der Kandidaten bekannt. Acht mutige Promis standen auf der Liste derer, die sich am 21. Oktober in ihre Badesachen und anschließend ins kühle Nass schmeißen sollen.

Doch nun hat womöglich ein weiterer Kandidat der „RTL Wasserspiele“ auf Instagram die Bombe platzen lassen. Vor allem Fans von „Deutschland sucht den Superstar“ werden ihn kennen.

„RTL Wasserspiele“: Ist ER auch dabei?

Zu den offiziell bekannt gegebenen Kandidaten gehören: Moderatorin Fernanda Brandao, Ex-Bachelor Dominik Stuckmann, Reality-Star Elena Miras, Ex-Handballprofi Michael „Mimi“ Kraus, Reality-Star Cecilia Asoro, Dschungelkönig Filip Pavlovic, „Let’s Dance“-Star Zsolt Sándor Cseke und das Playmate Julia Römmelt.

Nun hat jedoch DSDS-Star Menderes Bağcı ein Bild auf seinem Instagram-Kanal gepostet, das ihn mit den anderen Teilnehmern zeigt. Dazu schreibt der 38-Jährige: „Am 21. Oktober 2023 um 20:15 Uhr bei RTL sehen wir uns bei den RTL Wasserspielen.“ Wird sich Menderes etwa ebenfalls die bis zu 80 km/h gigantische Turborutsche inklusive freiem Fall abwärts schießen lassen oder den Kampf mit meterhohen Wellen aufnehmen?

Was wird Menderes Rolle bei den „RTL Wasserspielen“ sein?

Wenn dem so ist, dann werden sich die anderen Mitstreiter aber warm anziehen müssen. Denn Menderes ist für seinen unbesiegbaren Willen und sein Durchhaltevermögen bekannt. Bei DSDS ist er trotz vernichtender Kritik Jahre lang wieder angetreten, weil er an seinen Traum, Superstar zu werden geglaubt hat. Belohnt wurde er in einer anderen RTL-Show, als er 2016 zum Dschungelkönig gewählt wurde.

Oder hat RTL für die Wasserspiele etwas ganz anderes mit dem DSDS-Allstar vor? Auch möglich, dass Menderes nur hinter den Kulissen eine Rolle spielt. Eine offizielle Mitteilung gibt es von dem Sender bislang noch nicht.