„The Masked Singer“: Wann startet die 9. Staffel endlich? Fans haben nun einen Verdacht

Die 8. Staffel von „The Masked Singer“ wurde vom 1. April bis zum 6. Mai 2023 ausgestrahlt. Doch wie Prosieben auch gegenüber unserer Redaktion bestätigte, soll im Herbst bereits die 9. Staffel folgen. Seit dem 23. September hat der kalendarische Herbst offiziell begonnen, doch zum Starttermin ist weiterhin nichts bekannt.

Doch nun meinen sich einige Fans selbst das Datum ausrechnen zu können. Denn Prosieben gab zwar nicht den Start für „The Masked Singer“ bekannt, dafür allerdings für eine andere TV-Show.

„The Masked Singer“: Fans haben Verdacht

Und zwar durften die Zuschauer am Samstag (30. September) das Duell zwischen Michael Mittermeier und Olaf Schubert bei „Schlag den Star“ zur Primetime auf Prosieben und Joyn live miterleben. Kurz nachdem die ersten Runden gespielt waren, ließ Moderator Elton die Bombe platzen und verkündete bereits das nächste Duell.

Demnach sollen am 4. November 2023 Axel Stein und Tom Beck gegeneinander bei „Schlag den Star“ um 100.000 Euro spielen. Fans von „The Masked Singer“ haben mal schnell in das Programm des Senders geschaut und diskutieren nun unter dem Post von Prosieben auf „X“ (ehemals Twitter) wild, was das für den Gesangswettbewerb bedeuten könnte.

Geht DIESE Rechnung auf?

„Damit Startdatum 11. November für #MaskedSinger bestätigt?“, will ein Zuschauer voller Vorfreude wissen. Doch ein aufmerksamer User muss seine Hoffnungen direkt dämpfen, denn da findet die WOK-WM statt, die Prosieben traditionell überträgt. „Also dann erst 18. November? Würde mich halt überraschen, dass sie am 23. Dezember noch eine Liveshow machen“, mutmaßt er weiter. Ein anderer Fan befürchtet sogar, dass es trotz Ankündigung gar keine Staffel mehr in diesem Herbst geben wird.

Zumindest in der ersten Oktoberhälfte kann die 9. Staffel jedenfalls nicht starten, denn da steht das Programm bereits. Bleibt es bei dem Austragungsplatz am Samstag zur Primetime, dann wird am 7. Oktober schon mal „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ gezeigt. In der darauffolgenden Woche gehört der Sendeplatz „Die besten TV-Streiche bei Prosieben“. Und der Sender versprach, die „Infos rechtzeitig bekannt“ zu geben. Zuletzt mussten die Kandidaten sechs Wochen überstehen, ehe der Sieger feststand. Bleibt es bei diesem zeitlichen Rhythmus, dann könnte die Berechnung vom 18. November bis zum 23. Dezember passen.