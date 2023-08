Neue Staffel „The Masked Singer“ – ProSieben gibt erste Info

Im Mai dieses Jahres schaffte es DSDS-Gewinner Luca Hänni auch das ProSieben-Publikum von sich zu überzeugen und gewann die achte Staffel von „The Masked Singer“. Mit Schuhschnabel-Kostüm sang sich der gebürtige Schweizer bis zuletzt in die Herzen der TV-Zuschauer.

Jetzt wird es nicht mehr lange dauern, bis sein „The Masked Singer“-Nachfolger gekürt wird. ProSieben gibt bereits einen ersten Hinweis.

„The Masked Singer“ Staffel 9: Jetzt spricht ProSieben

Dass es eine weitere Staffel der Musikshow geben wird, war eigentlich schon klar. Schon in den vergangenen Jahren ging ProSieben mit gleich zwei Shows pro Jahr an den Start. Das soll auch 2023 so sein.

Gegenüber dieser Redaktion gab ProSieben nun einen ersten Hinweis darauf, wann sich die Zuschauer auf die neunte Staffel freuen können.

Der Sender erklärt uns: „ProSieben zeigt die neunte Staffel von ‚The Masked Singer‘ im Herbst 2023. Den genauen Starttermin kann ich Ihnen leider noch nicht sagen. Wie immer geben wir die ersten Infos rechtzeitig bekannt.“

2022 war es der 1. Oktober, als die maskierten Promis für die siebte Staffel erstmals die Bühne betraten. Man darf also gespannt sein, wer sich im Herbst dieses Jahres in ein Kostüm wagt.

Auch interessant:

Zuletzt hatten die Zuschauer den Wunsch geäußert, dass sie sich zur Abwechslung mal Kandidaten wünschen würden, die nicht bereits Erfahrungen im Musikbusiness haben. Ob der Sender dem Wunsch der „The Masked Singer“-Fans nachkommt, wird sich zeigen…