„Schlag den Star“: DIESES Spiel erregt die Gemüter der Zuschauer – „Gehört nicht in die Sendung“

Erneut duellieren sich zwei Prominente bei „Schlag den Star“. Am Samstagabend (30. September) treten zwei Comedian, die seit Jahrzehnten im Fernsehen erfolgreich sind, gegeneinander an: Olaf Schubert und Michael Mittermeier. Bis zu 15 Runden müssen die Kandidaten bestehen.

Wer zuerst 60 Punkte erreicht, gewinnt 100.000 Euro bei „Schlag den Star“. Schon in der zweiten Runde kommt es zu einem ganz außergewöhnlichen Spiel. Und zwar entscheidet das Publikum, wer die zwei Punkte am Ende gewinnt. Doch ein Detail bringt die Gemüter der Prosieben-Zuschauer vor dem TV zum Kochen.

„Schlag den Star“: Spiel 2 – Die Zuschauer entscheiden

Die beiden Comedian gehen das Duell mit Spaß, aber auch mit Ehrgeiz an. Nachdem Olaf Schubert bereits den ersten Punkt für sich gewinnen konnte, treten sie in der zweiten Runde zum „Song-Battle“ an. Vorab ausgewählte Lieder werden von den Kandidaten auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretiert.

Am Ende sollen die Zuschauer entscheiden, welche Performance ihnen besser gefallen hat. Doch es gibt einen Haken bei der Abstimmung, die für viele Zuschauer für Aufregung sorgt. Denn abgestimmt werden kann nur per SMS oder Anruf – und das kostenpflichtig. Jeder Vote kostet den Zuschauer 50 Cent, dabei müsste das gar nicht sein aus Sicht der „Schlag den Star“-Fans.

Fans sauer über kostenpflichtige Abstimmung

„Warum zur Abstimmung nicht die dafür ausgelegte Joyn-App nutzen?“, regt sich ein Mann auf Twitter auf. „Durch die Abzock-Abstimmung ist das Spiel halt echt nicht kreativ oder gehört in die Sendung“, stimmt ihm ein weiterer zu. Ein anderer Zuschauer ruft sogar zum Boykott auf: „Leute bitte nicht mitmachen. ProSieben soll solche Abstimmungen ausschließlich in der App machen lassen. Wir werden eh schon mit Werbung zu bombardiert, da habe ich kein Verständnis dafür auch noch kostenpflichtig anrufen zu müssen.“

Fans von „Schlag den Star“ können nicht nur auf Prosieben, sondern auch über den Streaming-Dienst Joyn die Show verfolgen. Zusätzlich gibt es die Joyn-App, die schon bei vielen anderen deutschen Formaten zur Abstimmung genutzt wird. Bei „The Voice of Germany“ haben Fans beispielsweise die Möglichkeit, im „Buzzer Battle“ zu raten, wie viele Buzzer die Kandidaten erhalten werden. Nutzer der Joyn App können vor jeder Sendung auf ihrem Mobilgerät bei drei Talenten mitraten und Punkte sammeln. Diejenigen, die am Ende der Blind Auditions mehr als 20 Punkte erreichen, haben sogar die Chance, Tickets für das Finale von „The Voice of Germany“ zu gewinnen.

Eine ähnliche Option hätten sich die Zuschauer scheinbar auch hier gewünscht. Doch einige sahen in den 50 Cent offenbar auch eine gute Investition und haben abgestimmt. Am Ende fällt das Ergebnis knapp zu Gunsten von Olaf Schubert aus. Der 55-Jährige erwischt also den besseren Start bei „Schlag den Star“.