„Schlag den Star“: Hammer? – Pietro Lombardi sorgt für Aufsehen

Anfang September 2023 wagte Sänger Pietro Lombardi (32) die „Schlag den Star“-Challenge und stellte sich keinem Geringeren als Comedian Chris Tall (33). Am Ende stand eine heftige Niederlage von 12:68 zu Buche.

Doch damit will sich der Sänger nicht abfinden. Pietro Lombardi will zeigen, dass das nur ein einmaliger Ausrutscher war. Dem nächsten hitzigen Duell bei ProSieben will er sich aber nicht alleine stellen. Rückendeckung bekommt er von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29). Auf Instagram gab Pietro Lombardi nun erste Einblicke.

„Schlag den Star“: Pietro Lombardi will sich unbedingt beweisen

Der Halbitaliener nahm kein Blatt vor den Mund und teilte detailreiche Informationen. Besonders reizt ihn das „Schlag den Star“-Format, bei dem Promipaare gegeneinander antreten.

In der Vergangenheit waren bereits TV-Größen wie Ex-Kicker Max und Influencerin Dilara Kruse, Fitnesscoach Detlef Soost und Sängerin Kate Hall, Moderatorin Annemarie und Moderator Wayne Carpendale oder Influencerin Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido bei ProSieben dabei. Nun stehen offenbar Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa in den Startlöchern.

Wann ist es so weit?

Nach einer früheren Anfrage, die sie aufgrund eines Auftritts während der Dreharbeiten absagen mussten, hofft das Paar nun auf eine neue Chance. „Das Jahr ist ja noch lang. Also vielleicht noch dieses Jahr oder nächstes Jahr und mal schauen, wer unsere Gegner werden“, verkündete Pietro Lombardi in der Instagram-Fragerunde.

Eines ist klar: Sollte das Paar tatsächlich antreten, dürfte den Fans ein echtes „Schlag den Star“-Spektakel bevorstehen. Der ehemalige „DSDS“-Sieger und seine Verlobte würden auf jeden Fall Unterhaltung garantieren. Gegen wen würdest du Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa gerne im TV-Duell sehen?