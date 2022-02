„The Masked Dancer“-Finale: Zuschauer auf 180 – „Wie sinnlos“

Es sollte ein Versuch von ProSieben sein, an den großen „The Masked Singer“-Erfolg anzuknüpfen. Am Donnerstagabend (27. Januar) ging in Köln „The Masked Dancer“ zu Ende.

Doch die Show, die 2022 zum ersten Mal im Programm erschienen war, sorgte bei den Zuschauern für jede Menge Spekulationen.

In der Liveshow von „The Masked Dancer“ fielen jetzt auch endlich die Masken von Maus, Zottel, Affe und Buntstift. Bevor allerdings ein Sieger bekanntgegeben werden konnte, sorgte ProSieben bei seinen Zuschauern für Verärgerung. Warum nur?

„The Masked Dancer“ – ProSieben verärgert Zuschauer DAMIT

Dass der Sender gerne die ein oder andere Werbepause zwischen den Auftritten sendet, dürfte mittlerweile bekannt sein. In der Vergangenheit sorgten die langen Werbeblöcke bereits für Aufregung im Netz.

Für die Zuschauer ist das allerdings besonders schwer auszuhalten, wenn eine Enthüllung kurz bevorsteht. Wie im Fall von „Der Affe“, der am Ende „The Masked Dancer“ 2022 enttarnt wurde.

Das „The Masked Dancer“-Finale auf ProSieben konnte „Der Affe“ als Sieger verlassen. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

„The Masked Dancer“ – ProSieben überzieht Finalshow

Um 22.42 Uhr stand bereits fest – „Der Affe“ hat die Show gewonnen. Bevor er allerdings seine Maske abnehmen konnte, gab zunächst „Das Zottel“ seine Tarnung auf. (Hier mehr zu dem Thema)

Statt nahtlos weiterzumachen, überzog ProSieben allerdings die Sendezeit und zeigte noch einmal Werbung. Erst nach 23 Uhr stand dann fest, welcher Promi die ganze Zeit unter der Affen-Maske getanzt hatte. (Hier mehr dazu)

„The Masked Dancer“-Zuschauer sind genervt von ProSieben

Spürbar genervt reagierten die Zuschauer auf Twitter auf diese Aktion. Hier einige der Kommentare dazu:

„Wenig Werbung heute die durch 'The Masked Dancer' unterbrochen wurde…“

„Ach kommt schon ... ihr habt zu viel Geduld (oder teilt eben diese unter Mitarbeitern auf) weil diese 'alle gefühlten 5 Minuten Werbung' hält kein einzelner Mensch aus während man auf sowas wartet!“

„Wie sinnlos lange willst du eine Sendung ziehen? ProSieben: JA“

„'Wie oft macht ProSieben noch Werbung' ist bei 'The Masked Dancer' echt spannender als 'wer ist unter der Maske', denn das ist ja eh schon immer ausgerätselt“

Ob die Show eine zweite Staffel bekommt steht offiziell übrigens noch nicht fest. Warum sich Timur Bartels als „Der Buntstift“ selbst enttarnte, erfährst du hier.

