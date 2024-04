Taylor Swift präsentiert neues Album: Es ist eine Abrechnung

Um die US-Sängerin Taylor Swift gibt es bereits seit Wochen medialen Tumult. Dass sie dabei auch andere Welten als die der Musik beeinflusst, zeigten Anfang des Jahres die Berichte über den Super Bowl wegen ihrer Beziehung zu Chiefs-Star Travis Kelce. Jetzt macht der Megastar erneut Schlagzeilen – es geht um ihr neues Album!

Taylor Swift: Versteckte Botschaft in Album lässt Fans aufhorchen

Popstar Taylor Swift lässt neue musikalische Töne verlauten – die US-Sängerin veröffentlichte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. April) ein neues und damit ihr elftes Studioalbum. Es war ein Tag, auf den sich bereits ihre Millionen von Anhängern gefreut haben. So stürzten sich die „Swifties“, wie sich alle Fans der Sängerin nennen, sofort auf die fein nuancierte Wortwahl der Musikerin.

Denn Taylor Swift hat sich einen Namen damit gemacht, versteckte Botschaften in ihre Songtexte einzuflechten. Ein aktuelles Beispiel dafür ist das Kleid, das sie bei den Grammys trug, als sie ihr Album ankündigte – es ähnelte stark dem, was sie nun im ersten Video zu ihrer neuen Single „Fortnight“ trägt.

Taylor Swift: Kündigt sie damit Ärger mit Partner Travis Kelce an?

Ein bestimmtes Werk auf dem Album, „The Tortured Poets Department“, entpuppte sich als eine emotionale Abrechnung, die von Herzschmerz handelt. Dies ist nicht das erste Mal, dass Swift solch einen Rache-Song veröffentlicht hat. Schon in der Vergangenheit hat sie Liebeskummer und Trennung in ihren Texten verarbeitet. Doch was hat zu diesen wutgefüllten Worten geführt? Liegen etwa dunkle Wolken über dem Liebesparadies mit ihrem aktuellen Partner Travis Kelce oder sind es andere Gründe?

Fans des Paares können jedoch aufatmen. Die „The Tortured Poets Department“-Abrechnung richtet sich vor allem an ihren Langzeit-Liebhaber Joe Alwyn, mit dem die US-Amerikanerin von 2016 bis 2023 zusammen war. Die Single beschreibt, wie er Taylor Swift regelrecht „eingesperrt“ habe. Einige Textpassagen bringen jedoch einen weiteren Ex ins Spiel: den britischen Musiker Matty Healy. Im titelgebenden Track singt sie von einem Liebhaber, mit dem sie eine kurze, intensive Phase erlebt hat, und beschreibt diesen Ex als „tätowierten Golden Retriever“, der raucht – aufmerksame Zuhörer erkennen darin Healy, den Sänger der Band „The 1975.“ Auch in anderen Songs lässt Taylor Swift subtile Hinweise auf diesen Ex fallen.

Alle deutschen Fans dürfen sich schonmal auf einen Besuch der Sängerin im Juli freuen. Dann tritt Taylor Swift nämlich in Gelsenkirchen an direkt drei Abenden in der VELTINS-Arena auf.