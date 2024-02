Taylor Swift entdeckt jungen Fan im Publikum: Sie zögert keine Sekunde

Sie ist der derzeit größte Popstar der Welt: Taylor Swift. Millionen Menschen verehren die 34-jährige Sängerin aus West Reading in Pennsylvania, Hunderttausende harren stundenlang in Warteschleifen aus, um an eines ihrer Tickets zu gelangen. Ihre Konzerte: mehr Happening denn Musikveranstaltung, ihre Beziehung mit Footballstar Travis Kelce ein Ereignis weltweiten Interesses. Doch trotz all der Superlative, trotz all des Ruhmes hat es Taylor Swift irgendwie geschafft, die Fan-Nähe zu bewahren.

Ein Beispiel gefällig? Bei ihrem Konzert in der australischen Metropole Sidney erblickte die „Love Story“-Sängerin eine junge Anhängerin im Publikum – die erst neun Jahre alte Scarlett Oliver. Das kleine Mädchen leidet an einer aggressiven und unheilbaren Form eines Gehirntumors. Es war sein großer Wunsch, einmal sein Idol live bei einem Konzert zu sehen.

Taylor Swift beschenkt einen schwerkranken Fan

Ein Wunsch, den ihr die Make-a-Wish-Foundation wahr machte. Doch für die Neunjährige wurde es viel mehr als bloß ein Konzert. Wie „The Today Show“ berichtet, schenkte ihr Taylor sogar ihren legendären „22 Hat“. Was es mit dem Hut auf sich hat? Dafür braucht es ein wenig Taylor-Swift-Hintergrundwissen.

So gibt es bei einem Konzert der 34-Jährigen stets einige Rituale. So spielt die Amerikanerin stets zwei Überraschungssongs pro Set, und beim Lied „22“ verschenkt sie jedes Mal ihren schwarzen Hut. Ihn zu bekommen, ist ein Traum von Millionen Fans. Einer, der für die krebskranke Scarlett nun in Erfüllung ging.

Und es gibt wohl kaum einen Menschen, dem man diesen Hut mehr gönnen würde als dem kleinen, schwerkranken Mädchen. Ihre Fans jedenfalls sind den Tränen nahe ob der süßen Geste. „Ich liebe diese großzügige, fürsorgliche Geste von Taylor Swift. Die Leute fragen sich, was so besonders an Tay Tay ist? Die Antwort liegt hier in ihren Taten. Einfach gute altmodische Werte“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „So wunderschön. Ich hatte Tränen in den Augen, als ich das gesehen habe.“