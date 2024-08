Taylor Swift: SO verhält sie sich hinter den Kulissen – „Ganz verrückt“

Sie ist die wohl erfolgreichste Popkünstlerin dieser Zeit. Im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ sind weltweit die größten Stadien ausverkauft. Mit Hits wie „Cruel Summer“ und „Shake It Off“ sang sich Taylor Swift in die Herzen ihrer Fans, mittlerweile hat sich die gerade einmal 34-Jährige ein ganzes Imperium aufgebaut.

Ihr Privatleben hält Taylor Swift stets aus der Öffentlichkeit heraus, lediglich über ihre Beziehung zum American-Football-Spieler Travis Kelce wissen ihre Fans Bescheid. Nun bricht eine Kollegin des Weltstars jedoch ihr Schweigen und verrät private Details über die Sängerin.

Taylor Swift: DAS macht sie nach den Shows

Eine der engsten Freundinnen von Taylor Swift ist die Schauspielerin und Musikerin Zoë Kravitz. Die beiden Megastars unterstützen sich, wo sie nur können. Auch den neuesten Film von Zoë namens „Blink Twice“ teilte die Sängerin in ihrer Instagram-Story.

Als Zoë Kravitz nun zu Gast in der amerikanischen Talkshow „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ war, plauderte sie aus dem Nähkästchen. Über ihr Erlebnis beim letzten Konzert von Taylor Swift berichtet die Schauspielerin: „Es überrascht mich nicht, denn Taylor ist in allem, was sie tut, unheimlich talentiert. Es ist also nicht überraschend, dass sie so gut ist.“ Im weiteren Gesprächsverlauf verrät Kravitz dann sogar ein Geheimnis.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Im Gespräch mit Jimmy Fallon berichtet Zoë Kravitz: „Was ich noch seltsamer finde, ist, dass sie nach ihrem Auftritt vor Tausenden von Menschen einfach zu uns kommt und wir etwas Wein trinken, einen Burger essen und abhängen.“ Mit diesem bodenständigen Ritual nach den Shows des Superstars hatten ihre Fans wohl nicht gerechnet.

Die Schauspielerin berichtet weiter: „Man würde nie denken, dass sie gerade in Wembley aufgetreten ist. Ganz verrückt!“ Der Sängerin sei ihr Erfolg auch nach all den Jahren ganz und gar nicht zu Kopf gestiegen.

Die Fans von Taylor Swift freuen sich sicherlich über diesen Einblick in das Privatleben ihres Idols.