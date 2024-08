Taylor Swift: Plötzlich schwärmt sie von einem anderen Mann

Sängerin Taylor Swift ist aus den Charts schon lange nicht mehr wegzudenken. Mit Hits wie „Bad Blood“ oder „Cruel Summer“ eroberte sie jedoch nicht nur die Musikbranche in Lichtgeschwindigkeit, sondern auch die Herzen vieler Fans. Ihr eigenes hingegen hat sie an Football-Spieler Travis Kelce verschenkt. Jetzt schwärmt die „Shake It Off“-Interpretin allerdings von einem anderen Mann!

Taylor Swift bricht Rekorde

Mit NFL-Held Travis Kelce scheint Taylor Swift nach mehreren gescheiterten Beziehungen endlich ihr großes Glück in der Liebe gefunden zu haben. Die beiden sind seit Sommer 2023 ein Paar und zeigen sich immer wieder turtelnd in der Öffentlichkeit. Auf Social Media schwärmt der Superstar nun aber nicht von seinem Partner, sondern von einem anderen Musiker-Kollegen.

Taylor Swift nutzte jetzt nämlich ihre Reichweite auf Instagram, um lobende Worte an Rapper Post Malone auszusprechen. Die beiden Künstler landeten vor einigen Wochen mit ihrer gemeinsamen Single „Fortnight“ einen der größten Hits des Jahres. Der Song schoss direkt nach Veröffentlichung an die Spitze der Billboard Global 200 und brach bereits am folgenden Tag einen Streamingrekord auf Spotify.

Taylor Swift: Ihr Worte sprechen Bände

Nun brachte Post Malone sein neues Album „F-1 Trillion“ heraus und erhielt direkt Unterstützung von Taylor Swift. Die postete den Link zum Album in ihrer Instagram-Story und schreib: „Es ist unglaublich, wie vielseitig seine künstlerische Arbeit ist.“ Dazu teilte sie ein gemeinsames Foto mit dem Rapper. Doch nicht nur musikalisch sind die beiden auf einer Wellenlänge. Auch privat scheinen sich die Künstler bestens zu verstehen. Denn Swift beschrieb Malone zudem als den „bodenständigsten Typ der Welt.“

Die Worte in ihrer Instagram-Story richtete Taylor Swift nur kurz vor ihrer Samstagabend-Show (17. August) an ihre Fans. Viele ihrer Follower vermuteten daher eine versteckte Botschaft – und hofften auf einen Auftritt von Post Malone im Londoner Wembley Stadion, wo die Sängerin im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ auftrat. Schließlich ist der Popstar bekannt für versteckte Botschaften – sei es in Musikvideos oder in Songtexten.

Trotz Spekulationen musste Taylor Swift ihre Fans am Ende ihrer Performance enttäuschen. Denn die Sängerin performte „Fortnight“ alleine. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt – vielleicht treten die beiden Künstler irgendwann noch Seite an Seite auf. Bis zum 8. Dezember steht Swift schließlich noch mit ihrer The Eras“-Tour auf den größten Bühnen der Welt.