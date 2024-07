Taylor Swift meldet sich nach Gelsenkirchen-Shows zu Wort – ihr Urteil ist eindeutig

Selten war eine Stadt in solch einem Ausnahmezustand, wie es Gelsenkirchen in den vergangenen Tagen war. Denn niemand geringeres als Weltstar Taylor Swift besuchte die Stadt in Nordrhein-Westfalen. Die Sängerin spielte gleich drei große Konzerte in der Stadt und sorgte dafür, dass sogenannte „Swifties“ aus ganz Deutschland anreisten.

Mit etlichen Songs im Gepäck und einer perfekt durch choreografierten Bühnenshow versetzte Taylor Swift ihre Fans in eine reine Euphorie. Seit Jahren warteten viele ihrer Fans auf die Gelegenheit, ihr Idol einmal live auf der Bühne sehen zu dürfen. Und auch die Sängerin scheint die Konzerte in Gelsenkirchen genossen zu haben, wie sie nun in einem neuen Instagram-Post bekannt gibt.

Taylor Swift fühlte sich willkommen

Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 283 Millionen Menschen folgen, teilte Taylor Swift Erinnerungsfotos von ihren Konzerten in Gelsenkirchen. Der Karussell-Post zeigt den Weltstar in ihren verschiedenen Bühnenoutfits – von glamourösen Kleidern, bis hin zu glitzernden Umhängen ist alles dabei. Auch die Handylichter der Besucher des Konzerts sind im Hintergrund zu erkennen. Die Worte, die die Musikerin für die drei Abende findet, werden die Fans des Superstars sicherlich erfreuen.

Taylor Swift schwärmt von den Konzerten: „Das Publikum der drei Abende in Gelsenkirchen war FABELHAFT und so aufmerksam! Es gab so viele Schilder und Papierherzen, die ‚Betty‘-Welle und jede Menge DIY-‚Willow-Kugeln‘ aus Ballons und Handy-Taschenlampen. Danke!“ Auch die Sängerin scheint die Konzertreihe in Gelsenkirchen durchaus genossen zu haben.

Am Ende ihres Instagram-Beitrags bekräftigt Taylor Swift noch schnell: „Jetzt, wo wir unsere Shows in Deutschland offiziell gestartet haben, kann ich es kaum erwarten, euch alle als Nächstes in Hamburg zu sehen!“ Am 23. und 24. Juli wird der Weltstar nämlich im Hamburger Volksparkstadion auftreten.

Die Fans von Taylor Swift werden diese besonderen Konzerte in Gelsenkirchen sicherlich niemals vergessen. Und auch der Popstar scheint sich in Deutschland pudelwohl zu fühlen.