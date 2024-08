Taylor Swift: Fan schaut Video ganz genau – es geschieht 13 Mal

Sie ist einer der größten Popstars der Welt. Egal wo Taylor Swift auftaucht, wo sie ein Konzert spielt, herrscht Ausnahmezustand. Zuletzt versammelten sich trotz Konzertabsage in Wien Tausende Swifties, um gemeinsam ob der gecancelten Gigs zu trauern, aber auch zu feiern. Ihr Zeichen an die Welt: Echte Swifties lassen sich von Terroristen nicht kleinkriegen.

Hintergrund: Kurz vor den geplanten Auftritten in der österreichischen Hauptstadt hatten Ermittler Terrorpläne aufgedeckt. Männer, die sich zum IS bekannt hatten, wollten mit Macheten, Messern und Sprengkörpern rund um das Taylor-Swift-Konzert so viele Menschen wie möglich töten oder verletzen.

Taylor Swift und die Zahl 13

War die Trauer ob der verpassten Chance, die Sängerin zu sehen, zunächst groß, wich sie jedoch schnell einer Art Trotz. Und so wurden die Tage in Wien für die abertausenden Fans dennoch ganz besondere. Wenig verwunderlich also, dass auch die Musikvideos der 34-Jährigen derzeit mehr Aufmerksamkeit den je bekommen.

So auch das Video zu Taylors Song „Out of the Woods“, das bereits vor acht Jahren auf YouTube veröffentlicht wurde und bis heute über 200 Millionen Mal geklickt wurde. Erst jetzt jedoch machte ein Fan eine spannende Entdeckung.

Was passiert in „Out of the Woods“?

So sehen wir Taylor in dem Video fast ausschließlich in Action, sie rennt durch Wälder, springt von Klippen und fällt auch das ein oder andere Mal hin. Ganz genau dreizehnmal, wie der Fan mitgezählt hat und in den Kommentaren unter dem Video kund tut.

13? Da klingelt doch etwas? Richtig, die 13 ist die Lieblingszahl von Taylor Swift, wie sie einst in der „Tonight Show“ von Moderator Jimmy Fallon verriet: „Ich wurde am 13. geboren, ich bin an einem Freitag, dem 13, 13 geworden. Mein erstes Album bekam nach 13 Wochen Gold. Mein erster Song, der jemals auf die eins ging, hatte ein 13 Sekunden langes Intro, das war nicht einmal Absicht. Und jedes Mal, wenn ich bei einer Preisverleihung einen Preis gewonnen habe, saß ich entweder in der 13. Reihe oder in Reihe M, was dem 13. Buchstaben entspricht.“