Taylor Swift: Nach Wien-Horror – Kostenlos-Konzert für die Fans

Es müssen schreckliche Stunden und Tage für Fans von Taylor Swift gewesen sein. Zu Zehntausenden waren sie nach Wien gekommen, wollten zusammen mit dem US-Megastar die Zeit ihres Lebens verbringen. Doch dann versetzten Terroristen der Partystimmung einen herben Dämpfer. Ausländische Geheimdienste hatten herausgefunden, dass ISIS-Anhänger einen Anschlag auf das Konzert geplant hatten. Mit Macheten, Messern und Sprengsätzen wollten sie möglichst viele Menschen töten. Die Konzerte der Sängerin wurden zur Sicherheit aller abgesagt.

Doch die Fans von Taylor Swift ließen sich nicht unterkriegen. Am Tag nach der Absage trafen sie sich zu Tausenden in der Wiener Innenstadt, sangen gemeinsam. Und bekamen massig Zuspruch. Restaurants boten kostenfreies Essen an, eine große Schmuck-Kette verschenkte Armbänder an Swifties, die Österreichische Bundesbahn erstattete die Tickets.

Disney+ mit besonderem Geschenk für Taylor-Swift-Fans

Und nun zieht auch Disney Plus nach. Auf Instagram verkündete das Video-on-Demand-Portal ein ganz besonderes Geschenk für die Swifties: „Liebe Swifties, wir haben uns mit dem ORF zusammengetan und zeigen euch allen den Disney+ Konzertfilm ‚Taylor Swift: The Eras Tour (Taylors Version)‘ als Free-TV-Premiere heute Abend um 21.45 Uhr im ORF1. Und das ist noch nicht alles! Wenn du an dem Tag nicht zu Hause bist, bieten wir dir ein kostenloses 7-Tage-Probeabo von Disney+ (Premium).“

Welch schöne Aktion. Das sehen auch die Fans so. „Auch, wenn ich kein krasser Swiftie bin, ganz tolle Aktion“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Bin kein Swiftie, aber wie cool seid ihr bitte? Es sei den Fans nach so einer Katastrophe (ja, wir sind alle froh, dass niemand verletzt wurde) gegönnt.“ Während ein Dritter lobt: „Ok wow! Eine sehr schöne Idee.“ Welch krasse Szenen sich nach der Absage der Konzerte in Wien abspielten, kannst du hier sehen.